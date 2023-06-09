Yutong стремится переосмыслить экологичный общественный транспорт с помощью YEA

News provided by

Yutong Bus

09 Jun, 2023, 09:53 ET

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 9 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), являющаяся одним из ведущих мировых производителей электробусов, официально представила YEA - интегрированную технологическую платформу управления коммерческими транспортными средствами, которые используют новых источников энергии. Эта первая в отрасли программно-аппаратная интегрированная платформа разработанная специально для электротранспорта, способна произвести революцию в китайском секторе коммерческого транспорта, работающего на новых источниках энергии.

Continue Reading
image_845980_28098333
image_845980_28098333

Мероприятие, Global Release Conference посвященное технологии коммерческого транспорта бренда Yutong, проходило под девизом "Управляйте своими ценностями" и собрало более 500 представителей клиентов из 25 стран и регионов. Участники совместно изучили направление будущего развития коммерческих транспортных средств с использованием новых источников энергии и выступили в поддержку "Team Zero". С вступительной речью выступил управляющий директор Busworld Foundation, Ян Деман.

Помимо презентации YEA, на мероприятии был представлен полный модельный ряд из 15 новых энергоэффективных продуктов Yutong, включая автобусы, грузовики и специальные транспортные средства. Сосредоточившись на различных сценариях поездок, логистики и операций, Yutong разработали и сформулировали решения для девяти сегментов, включая интегрированный городской и общественный транспорт для сельской местности.

Благодаря технологии YEA, Yutong обеспечивает непрерывную интеграцию программного и аппаратного обеспечения, тем самым значительно повышая безопасность, надежность и эффективность продукции. Платформа обеспечивает супер-интеграцию, масштабируемость и саморазвитие, тем самым удовлетворяя комплексные требования различных сегментов коммерческого транспорта.

Два основных компонента - C-архитектура и YOS - составляют техническую основу YEA. C-архитектура служит интеллектуальным "мозгом" коммерческого транспортного средства. Она включает в себя "центральный вычислительный блок, многофункциональный контроллер, контроллер домена интеллектуальной кабины и контроллер домена усовершенствованной помощи при вождении". YOS - это название операционной системы для коммерческих транспортных средств, самостоятельно разработанной операционной системой с C-архитектурой. Сочетание этих двух основных компонентов способствует объединению и перераспределению функций, что позволяет увеличить вычислительную мощность на 200% и повысить эффективность управления на 100%.

YEA обеспечивает полное разделение программного и аппаратного обеспечения при управлении всем программным и аппаратным обеспечением через единую систему управления. Это позволяет сократить цикл разработки программного обеспечения, обеспечивая при этом интеллектуальное вождение и езду, а также эксплуатационную безопасность.

YEA также использует обширную базу данных Yutong для решения основных проблем, связанных с эксплуатацией транспорта на новых источниках энергии, включая недостаточный запас хода, низкую эффективность эксплуатации, недостаточную мощность, низкую безопасность, низкую проходимость и низкую стабильность работы, предлагая решения для полного жизненного цикла транспортного средства по более низкой цене, чем для обычных транспортных средств.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании https://en.yutong.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2097665/image_845980_28098333.jpg
Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2097686/Yutong_Bus.mp4

SOURCE Yutong Bus

Also from this source

Cieľom Yutong je nanovo definovať ekologickú verejnú dopravu s YEA

Yutong tiene como objetivo redefinir el transporte público verde con YEA

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.