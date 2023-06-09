Yutong стремится переосмыслить экологичный общественный транспорт с помощью YEA

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 9 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), являющаяся одним из ведущих мировых производителей электробусов, официально представила YEA - интегрированную технологическую платформу управления коммерческими транспортными средствами, которые используют новых источников энергии. Эта первая в отрасли программно-аппаратная интегрированная платформа разработанная специально для электротранспорта, способна произвести революцию в китайском секторе коммерческого транспорта, работающего на новых источниках энергии.

Мероприятие, Global Release Conference посвященное технологии коммерческого транспорта бренда Yutong, проходило под девизом "Управляйте своими ценностями" и собрало более 500 представителей клиентов из 25 стран и регионов. Участники совместно изучили направление будущего развития коммерческих транспортных средств с использованием новых источников энергии и выступили в поддержку "Team Zero". С вступительной речью выступил управляющий директор Busworld Foundation, Ян Деман.

Помимо презентации YEA, на мероприятии был представлен полный модельный ряд из 15 новых энергоэффективных продуктов Yutong, включая автобусы, грузовики и специальные транспортные средства. Сосредоточившись на различных сценариях поездок, логистики и операций, Yutong разработали и сформулировали решения для девяти сегментов, включая интегрированный городской и общественный транспорт для сельской местности.

Благодаря технологии YEA, Yutong обеспечивает непрерывную интеграцию программного и аппаратного обеспечения, тем самым значительно повышая безопасность, надежность и эффективность продукции. Платформа обеспечивает супер-интеграцию, масштабируемость и саморазвитие, тем самым удовлетворяя комплексные требования различных сегментов коммерческого транспорта.

Два основных компонента - C-архитектура и YOS - составляют техническую основу YEA. C-архитектура служит интеллектуальным "мозгом" коммерческого транспортного средства. Она включает в себя "центральный вычислительный блок, многофункциональный контроллер, контроллер домена интеллектуальной кабины и контроллер домена усовершенствованной помощи при вождении". YOS - это название операционной системы для коммерческих транспортных средств, самостоятельно разработанной операционной системой с C-архитектурой. Сочетание этих двух основных компонентов способствует объединению и перераспределению функций, что позволяет увеличить вычислительную мощность на 200% и повысить эффективность управления на 100%.

YEA обеспечивает полное разделение программного и аппаратного обеспечения при управлении всем программным и аппаратным обеспечением через единую систему управления. Это позволяет сократить цикл разработки программного обеспечения, обеспечивая при этом интеллектуальное вождение и езду, а также эксплуатационную безопасность.

YEA также использует обширную базу данных Yutong для решения основных проблем, связанных с эксплуатацией транспорта на новых источниках энергии, включая недостаточный запас хода, низкую эффективность эксплуатации, недостаточную мощность, низкую безопасность, низкую проходимость и низкую стабильность работы, предлагая решения для полного жизненного цикла транспортного средства по более низкой цене, чем для обычных транспортных средств.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании https://en.yutong.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2097665/image_845980_28098333.jpg

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2097686/Yutong_Bus.mp4

SOURCE Yutong Bus