Yutong vise à redéfinir les transports publics verts avec YEA

ZHENGZHOU, Chine, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (« Yutong », SHA: 600066), un important fabricant mondial de bus électriques, a officiellement lancé YEA, une plateforme de technologie de contrôle intégrée pour les véhicules utilitaires à énergie nouvelle. Cette toute première plateforme logicielle et matérielle intégrée et propre aux VE pour l'industrie pourrait révolutionner le secteur des véhicules utilitaires à énergie nouvelle en Chine.

La conférence de lancement international de la marque de technologie des véhicules utilitaires Yutong, avait pour thème « Drive Your Value » et a attiré plus de 500 représentants de clients de 25 pays et régions. Ensemble, les participants ont exploré l'orientation future du développement des véhicules utilitaires à énergie nouvelle et ont conjointement défendu la « Team Zero ». Jan Deman, directeur général de Busworld Foundation, a prononcé le discours inaugural de l'événement.

Outre le lancement de YEA, l'événement mettait en avant la gamme complète de 15 produits à énergie nouvelle de Yutong, y compris des autobus, des camions et des véhicules spéciaux. Axée sur les scénarios de voyage, de logistique et d'opérations, Yutong a développé et formulé des solutions pour neuf segments, dont le transport intégré urbain et rural.

Avec YEA, Yutong parvient à intégrer de façon transparente les logiciels et le matériel, améliorant ainsi considérablement la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des produits. La plateforme offre une super-intégration, de l'évolutivité et de l'autoévolution, répondant ainsi aux exigences de scénarios complets des différents segments de véhicules utilitaires.

Deux composantes fondamentales forment la base technique de YEA : l'architecture C et le YOS. L'architecture C fonctionne comme le « cerveau » intelligent du véhicule utilitaire. Elle comprend une « unité centrale de calcul, un contrôleur multi-en-un, un contrôleur de domaine de cabine intelligent, et contrôleur de domaine d'assistance à la conduite avancée. » YOS est le nom du système d'exploitation de véhicule commercial, un OS autodéveloppé avec l'architecture C. La combinaison de ces deux composants de base facilite la fusion fonctionnelle et la redistribution, générant une augmentation de 200 % de la puissance de calcul et une amélioration de 100 % de l'efficacité du contrôle.

YEA assure le découplage complet des logiciels et du matériel tout en gérant tous les logiciels et le matériel impliqués à travers un système de gestion unifié. Cela permet de raccourcir les cycles de livraison de logiciels tout en assurant une expérience intelligente pour les conducteurs et les passagers ainsi qu'une sécurité opérationnelle.

YEA s'appuie également sur le soutien fourni par Yutong en matière de données pour résoudre les principaux problèmes liés à l'utilisation de véhicules à énergie nouvelle, notamment l'insuffisance de l'autonomie, de la puissance et de la sécurité, le faible taux de présence et la faible stabilité opérationnelle, tout en offrant des solutions pour le cycle de vie complet d'un véhicule à un coût inférieur à celui des véhicules conventionnels.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://en.yutong.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097665/image_845980_28098333.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2097686/Yutong_Bus.mp4

SOURCE Yutong Bus