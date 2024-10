Yutong lance de nouveaux modèles de bus en Algérie et collabore avec les usagers des transports pour promouvoir un voyage plus confortable

ALGER, Algérie, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co, Ltd. (« Yutong », SHA:600066), un fournisseur mondial d'autobus grand public, a annoncé le lancement de ses quatre nouveaux modèles d'autobus lors d'un événement exclusif à Alger le 29 septembre 2024. Renforçant encore la présence de l'entreprise en Algérie, les modèles haut de gamme, fiables et durables C12PRO, ZK6126HG, D7 et C9 offriront un système de service d'assistance efficace, améliorant ainsi les services de transport public en Algérie.

Lors de l'événement, pour remercier les clients qui conduisent ses véhicules routiers de passagers de 12 mètres de long et plus de leur fidélité à long terme, Yutong a récompensé un client certifié avoir parcouru au moins un million de kilomètres en lui offrant trois entretiens moteur gratuits pour ses 2,16 millions de kilomètres parcourus. Les nouvelles commandes de C12Pro bénéficieront également de cette récompense, y compris des pièces détachées d'une valeur de 3 000 dollars, ainsi que les frais de matériel et de main-d'œuvre pour le remplacement de l'huile moteur, du filtre à huile et de l'élément du filtre à carburant. En parallèle, Yutong a également signé des accords avec des magasins de pièces détachées, marquant le début d'opérations commerciales profondément ancrées dans la région.

« Nous sommes honorés de présenter nos nouveaux bus en Algérie, un marché important pour Yutong », a commenté Wan Honghai, directeur général de Yutong Bus pour l'Afrique. « Nos quatre produits phares ont tous fait l'objet d'une étude de marché rigoureuse, d'une conception méticuleuse et d'une validation stricte. Nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à l'amélioration globale des transports publics locaux ».

Les quatre nouveaux autobus de Yutong offrent d es solutions de mobilité innovantes et durables

Fiable et durable, la nouvelle génération de C12PRO de 12 mètres de long est à l'épreuve de la corrosion, même après 10 ans d'électrophorèse, et l'ensemble du véhicule est doté d'une structure en anneau fermé en diamant dont la résistance a été augmentée de 50 %. Le C12PRO a également vu son carter d'essieu s'épaissir pour une plus grande durabilité, et a une capacité maximale de 51 passagers avec un espace de compartiment à bagages atteignant 12,5 mètres carrés.

Principalement utilisé comme bus universitaire, mais répondant également aux besoins des navettes d'employés et des transports publics urbains, le bus scolaire de grande capacité ZK6126HG de nouvelle génération peut transporter jusqu'à 120 passagers avec un faible taux de défaillance des pièces du véhicule. Les phares LED à longue durée de vie (50 000 heures) n'ont pas besoin d'être remplacés ou réparés pendant le cycle de vie normal du véhicule.

Selon l'utilisation qui en est faite, le véhicule polyvalent D7 peut être équipé de 25 sièges avec une capacité maximale de 37 personnes, ou d'une version groupe de passagers de 27 sièges. Son rayon de braquage de 8 mètres lui permet de s'adapter en douceur aux différentes conditions routières. Sa carrosserie en boucle fermée et son système de freinage garantissent sa stabilité, tandis que son réservoir de carburant de 120 litres et son autonomie de 500 kilomètres répondent efficacement aux besoins de déplacement des zones suburbaines et urbaines-rurales.

Le véhicule de passagers courte distance C9 offre un contrôle intelligent de la conduite avec une boîte de vitesses courte assistée par gaz, réduisant la force de changement de vitesse de 30 %. Son écran de contrôle central multifonctionnel améliore l'expérience de conduite, tandis qu'une nouvelle structure de connexion du châssis assure une grande sécurité en cas d'urgence.

Yutong a mis en place une équipe spécialisée de 19 professionnels locaux et prévoit, au cours des trois prochaines années, d'établir un réseau de 11 stations de services dans des endroits stratégiques, notamment à Alger, Sétif et Chlef. Cette initiative vise à améliorer la disponibilité des pièces détachées dans toute l'Algérie en investissant dans des entrepôts de consignation et des installations de stockage, garantissant une livraison le jour même pour plus de 90 % des pièces du marché. En outre, Yutong garantit un temps de réponse rapide d'une heure et une arrivée rapide dans les deux heures pour les sites situés dans un rayon de 100 kilomètres.

Présent depuis 20 ans en Afrique, Yutong a établi un réseau complet de vente et d'entretien et réparation dans près de 50 pays africains, réalisant des ventes cumulées de près de 22 000 unités. Yutong Bus améliorera la rentabilité, la fiabilité, la durabilité, la stabilité des véhicules et la garantie des pièces de rechange des véhicules traditionnels afin de créer une plus grande valeur commerciale.

