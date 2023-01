Yutong termine l'année 2022 avec succès en fournissant 888 autobus entièrement électriques pour transporter les fans durant plus grand tournoi de football du monde

ZHENGZHOU, Chine, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (« Yutong », SHA : 600066), un important fabricant mondial de bus électriques, a gagné la reconnaissance de Mowasalat, un fournisseur de services de transport de premier plan du Qatar, pour sa livraison de services de transport fiables, sûrs, fluides et carboneutres pour les fans lors du plus grand tournoi de football du monde. Pendant 29 jours et nuits, une flotte de 888 autobus électriques opérés par 126 membres du personnel de Yutong a mis à disposition des services de navettes fonctionnant 24 heures sur 24 pour transporter plus de 2,6 millions de passagers sur un total de plus de 3 millions de kilomètres.

Cela a conclu une année 2022 réussie pour Yutong, qui est désormais la marque de bus fonctionnant aux nouvelles énergies la plus vendue au monde, fournissant des bus hybrides entièrement alimentés par batterie et par piles à hydrogène dans plus de 152 pays et territoires, avec plus de 170 000 navettes contribuant à réduire l'empreinte carbone de plus de 23 millions de tonnes à travers le monde.

Avec 11 966 ventes de véhicules fonctionnant aux nouvelles énergies en 2022, Yutong a réalisé des ventes exceptionnelles, notamment des commandes à grande échelle de 150 unités de bus urbains 6116HG au Kazakhstan, qui sont équipés d'un système de chauffage de pointe conçu pour résister à des conditions climatiques extrêmement froides ; 160 autobus 100 % électriques au Mexique, courant les besoins de transports écologiques, sûrs et confortables d'environ 102 millions de résidents ; et 161 autobus 100 % électriques au Royaume-Uni qui répondent aux normes élevées du marché européen avec une présence sur l'ensemble du Royaume-Uni.

Les performances commerciales inégalées de Yutong sont le résultat de l'intérêt constant de l'entreprise pour l'innovation technologique. Affichant une apparence minimaliste, le bus urbain électrique E11 bénéficie d'une grande capacité de passagers et il est protégé par ses systèmes de sécurité intelligents complets pour offrir une expérience de transport fluide et sans souci. Les modèles E7 et E9 de Yutong constituent l'offre de transport urbain du dernier kilomètre la plus flexible grâce à une conception compacte qui permet une plus grande maniabilité. Les e-bus haut de gamme T12E et T13E de Yutong allient fonctionnalité et style, affichant un design intérieur ergonomique et équipés d'une batterie longue durée et d'une protection robuste qui maximisent le confort et la fiabilité sur les trajets longue distance.

Yutong a également rehaussé le niveau du système de sécurité pour les bus électriques en développant la technologie brevetée YESS qui offre une solution de protection à cinq volets avec une conception anticollision couvrant l'ensemble du véhicule, un système d'extinction d'incendie à l'azote pour la batterie, un écran thermique pour la batterie, une protection des composants du véhicule, et une surveillance de la batterie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui constituent des améliorations significatives du niveau de sécurité, un fonctionnement dans toutes les conditions climatiques et une adaptabilité routière pour ses e-bus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977068/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977069/2.jpg

