Yutong encerra 2022 com sucesso oferecendo 888 ônibus totalmente elétricos para transportar fãs durante o maior torneio de futebol do mundo

ZHENGZHOU, China, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), fabricante líder mundial de ônibus elétricos, foi reconhecida pela Mowasalat, uma importante provedora de serviços de transporte no Qatar, por oferecer serviços de transporte confiáveis, seguros, tranquilos e com zero emissões de carbono aos fãs do maior torneio de futebol do mundo. Durante 29 dias e noites, uma frota de 888 ônibus totalmente movidos a eletricidade, juntamente com 126 funcionários da Yutong, ofereceu serviços de transporte 24 horas por dia para mais de 2,6 milhões de passageiros, percorrendo mais de três milhões de quilômetros no total.

A Yutong, que atualmente é a marca de ônibus de novas energias mais comercializada do mundo, concluiu o ano de 2022 com sucesso, oferecendo ônibus híbridos alimentados por bateria e células de combustível a hidrogênio em mais de 152 países e territórios, com mais de 170 mil ônibus de transporte, contribuindo para uma redução na pegada de carbono de mais de 23 milhões de toneladas em todo o mundo.

Com 11.966 vendas de veículos de novas energias em 2022, a Yutong alcançou um volume excepcional de vendas, que inclui pedidos em larga escala, como o de 150 unidades do ônibus urbano 6116HG para o Cazaquistão, que vem equipados com um sistema de aquecimento de última geração para suportar condições climáticas extremamente frias; o pedido de 160 ônibus totalmente elétricos para o México, que oferecerá uma garantia sólida para as necessidades ambientais, de conforto e de segurança de aproximadamente 102 milhões de pessoas; e o de 161 ônibus elétricos para o Reino Unido, que atenderam ao alto padrão do mercado europeu e estabeleceram a presença da marca em todo o Reino Unido.

O desempenho de vendas incomparável da Yutong se resume ao foco incessante da empresa em inovação tecnológica. Com uma aparência minimalista, o ônibus elétrico urbano E11 possui uma capacidade grande para passageiros e conta com a proteção de seus sistemas de segurança inteligentes para proporcionar uma experiência de viagem suave e tranquila. Os modelos E7 e E9 da Yutong são a opção mais flexível para a etapa final das viagens urbanas, com um design compacto que permite maior manobrabilidade. Os modelos T12E e T13E de última geração da Yutong combinam funcionalidade e estilo, equipados com design interno ergonômico, bateria de longa duração e proteção robusta que maximizam o conforto e a confiabilidade para viagens de longa distância.

A Yutong também elevou o patamar do sistema de segurança de ônibus elétricos ao desenvolver a tecnologia patenteada YESS, que fornece uma solução de proteção em cinco frentes, abrangendo desde o design anti-colisão total do veículo, um sistema de supressão de incêndio de nitrogênio para a bateria e um escudo térmico para a bateria até a proteção para os componentes do veículo e o monitoramento de bateria 24 horas por dia, sete dias por semana. Tudo isso proporcionou melhorias significativas no nível de segurança, na capacidade de suportar qualquer clima e na adaptabilidade rodoviária de seus ônibus elétricos.

FONTE Yutong Bus

