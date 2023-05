Yvette Noel-Schure erhält die Ehrendoktorwürde bei der Berklee Valencia Abschlussveranstaltung 2023

VALENCIA, Spanien, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Berklee Valencia wird der hoch angesehenen Unternehmerin und PR-Fachfrau für Musik und Unterhaltung Yvette Noel-Schure einen Ehrendoktortitel bei seiner feierlichen 2023 Zeremonie verleihen, am Montag, dem 10. Juli um 18 Uhr MEZ auf der Auditori del Palau de les Arts.

Die angesehene Branchenveteranin, die unter anderem für ihre Arbeit mit Beyoncé, Prince, John Legend und Chloe x Halle bekannt ist, wird für ihre außergewöhnliche Karriere, ihr Engagement für die Musikindustrie auf globaler Ebene und ihre Arbeit zur Förderung der multikulturellen Vielfalt und Inklusion für zukünftige Generationen ausgezeichnet werden. In den letzten fünf Jahren hat der Campus Valencia die Ehrendoktorwürde an Al Di Meola, Imogen Heap, Lila Downs, Gilberto Gil und Alberto Iglesias verliehen.

Bei der Zeremonie werden die Preisträger die Gelegenheit haben, vor der Abschlussklasse von 2023 zu sprechen. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstagabend, dem 8. Juli, um 19:00 Uhr mit La Nit de Berklee, einem feierlichen Konzert, bei dem die Studenten von Berklee Valencia im Auditori del Palau de les Arts ihr Talent zeigen.

Informationen zu Yvette Noel-Schure

Yvette Noel-Schure ist eine selbständige Unternehmerin und hoch angesehene Musikpublizistin. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Musikindustrie, zunächst als Journalistin und dann als Musikpublizistin, hat sie unter anderem so bekannte und ikonische Künstler wie Beyoncé, John Legend, LeAnn Rimes, Chloe x Halle, Prince und Mariah Carey vertreten.

Noel-Schure wuchs auf der karibischen Insel Grenada auf und hatte eine große Leidenschaft für Worte und Geschichten. Nachdem sie im Alter von 14 Jahren in die Vereinigten Staaten gezogen war, verfolgte sie ihren Traum, Journalistin zu werden, und trat 1985 dem Black Beat Magazine bei. Als Musikjournalistin traf sie mehrere Künstler am Anfang ihrer Karriere und hatte die Ehre, sie zu interviewen und ihre Geschichten zu erzählen, darunter Michael Jackson, Janet Jackson, New Edition, New Kids on the Block, Whitney Houston und Babyface. Als sie 1993 an einem Profil über Mariah Carey arbeitete, erregte sie die Aufmerksamkeit von Larry Jenkins, dem damaligen Senior Vice President of Media bei Columbia Records, der ihr ihren ersten Job als Publizistin anbot.

Bei Columbia Records war sie in zahlreichen Positionen tätig, unter anderem als Abteilungsleiterin für Medien, in der sie die Presse für jedes Musikgenre betreute, und wurde schließlich Senior Vice President of Media des Labels. Im Jahr 2010 verließ sie Sony Music, um gemeinsam mit ihrem Ehemann David Schure die Schure Media Group zu gründen, ihre eigene Agentur für Öffentlichkeitsarbeit und Eventplanung. Beyoncé war ihre erste Kundin. Die Schure Media Group vertritt Kunden und Künstler wie Tina Knowles Lawson, Kelly Rowland, Dixson, Buju Banton, Michelle Williams, Teeks, Chloe x Halle und Tan France. Das Unternehmen vertrat auch den Spanier Julio Iglesias.

Heute fungiert Noel-Schure als Chief Communications Officer des Unternehmens und ist außerdem die Hauptpublizistin von Parkwood Entertainment, einer von Beyoncé gegründeten Produktions-, Management- und Unterhaltungsfirma.

Neben ihrer glanzvollen Karriere in der Musikindustrie ist Noel-Schure auch für ihr soziales Engagement bekannt. Sie ist eine starke Verfechterin von Vielfalt und Inklusion in der Unterhaltungsbranche und hat intensiv daran gearbeitet, die Rechte von Frauen und People of Color zu fördern. Sie leitete erfolgreiche soziale Kampagnen, darunter den World Humanitarian Day 2012 und 2013 mit den Vereinten Nationen und Chime for Change mit Gucci bei der Medienkampagne für das Sound of Change Live-Konzert in 2013. Sie ist Mitglied des Vorstands von Gucci's Changemakers. Sie hat auch an mehreren humanitären Missionen in Afrika zur Bekämpfung von AIDS teilgenommen und arbeitet eng mit BeyGOOD zusammen, der 2013 von Beyoncé gegründeten Initiative (jetzt eine öffentliche Wohltätigkeitsorganisation), die mit Partnern Programme zur positiven Beeinflussung von Menschen auf der ganzen Welt entwickelt. Sie ist Teil des Teams, das eng mit UNICEF zusammenarbeitet, um die Wasserkrise in Burundi, Ostafrika, zu bewältigen. Sie arbeitet auch am BeyGOOD-Haiti-Projekt für Kinder mit.

Als Einwanderin aus Grenada engagiert sich Noel-Schure zudem häufig für ihr Heimatland und die gesamten Westindischen Inseln und ist eine Botschafterin für den Tourismus auf der Insel. Sie richtete gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Bildungsfonds ein, um sicherzustellen, dass Schüler aus ihrem Dorf und anderen Teilen von Grenada das St. Joseph's Convent Grenville besuchen können, die private High School, die sie besuchte, bevor sie die Insel verließ, sowie Geldmittel für den Besuch des TA Marryshow Community College auf der Insel.

Noel-Schure engagiert sich sehr für den Berklee Valencia Campus, wo sie seit 2015 als Gastdozentin tätig ist und seit 2018 als Mentorin für das Berklee Outstanding Women Scholarship-Program von Berklee fungiert. Darüber hinaus hat sie an mehreren von Studenten geleiteten Initiativen zu Vielfalt und Inklusion teilgenommen, die vom Campus veranstaltet wurden: Shifting the Conversation: Women Empower Symposium (2015), Project Next-Up (2016), Towards Balance In Music (2017) und Berklees Commemoration of the UN's World Day of Social Justice (2020). Als leidenschaftliche Verfechterin für Bildung wurde sie 2019 mit dem Berklee Master of Global Entertainment Award ausgezeichnet und erhielt die Doctorate of Humane Letters der Saint Peter's University in New Jersey.

Informationen zu Berklee

Berklee ist das herausragende Institut für zeitgenössische Musik und darstellende Künste und bietet Studienprogramme an seinen Standorten in Boston, New York City und Valencia, Spanien, sowie über sein preisgekröntes Fernstudienprogramm Berklee Online an. Berklee hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kreative und berufliche Potenzial der inspirierendsten Künstler der Welt zu fördern. Das Engagement von Berklee für die künstlerische Ausbildung spiegelt sich in der Arbeit der Studenten, Fakultät und Absolventen wider - Hunderte von ihnen wurden mit den Auszeichnungen Grammy, Tony, Oscar und Emmy ausgezeichnet.

Am Berklee College of Music und dem Boston Conservatory at Berklee erkunden Studenten interdisziplinäre Ansätze für Musik, Tanz, Theater, Film, Wirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung, Technologie und mehr. Unsere bahnbrechenden Jugendprogramme erreichen unterversorgte Klassenzimmer in den gesamten USA und darüber hinaus. Mit Studenten und Absolventen aus mehr als 100 Ländern und Bildungspartnern auf der ganzen Welt schaffen wir neue Verbindungen zwischen Kunstformen, musikalischen Traditionen und Technologien, um eine dynamische, vielfältige und kollaborative globale Kunstgemeinschaft aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie auf Berklee.edu.

