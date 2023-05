Yvette Noel-Schure va recevoir un doctorat honorifique lors de la cérémonie de remise des diplômes de Berklee Valencia en 2023

VALENCIA, Espagne, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Berklee Valencia remettra un doctorat honorifique en musique à Yvette Noel-Schure, cheffe d'entreprise et responsable des relations publiques dans le domaine de la musique et du divertissement, lors de sa cérémonie de remise des diplômes pour l'année 2023 le lundi 10 juillet à 18h00 (CET), à l'Auditori del Palau de les Arts.

Cette vétérane respectée de l'industrie, connue pour son travail avec Beyoncé, Prince, John Legend et Chloe x Halle, entre autres, sera ainsi célébrée pour ses réalisations professionnelles extraordinaires, son dévouement envers l'industrie de la musique en général et son travail pour la promotion de la diversité multiculturelle et de l'inclusivité auprès des générations futures. Au cours des cinq dernières années, le campus de Valence a décerné des doctorats honorifiques à Al Di Meola, Imogen Heap, Lila Downs, Gilberto Gil et Alberto Iglesias.

Lors de la cérémonie, la lauréate aura l'occasion de s'adresser à la promotion de l'année 2023. La cérémonie débutera dans la soirée du samedi 8 juillet à 19h00 avec La Nit de Berklee, un concert mettant en vedette le talent des étudiants de Berklee Valencia à l'Auditori del Palau de les Arts.

À propos d'Yvette Noel-Schure

Yvette Noel-Schure est une entrepreneure et une publiciste musicale éminemment respectée. Avec plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie de la musique, d'abord en tant que journaliste puis comme publiciste musicale, elle a représenté des artistes emblématiques tels que Beyoncé, John Legend, LeAnn Rimes, Chloe x Halle, Prince ou encore Mariah Carey, entre autres.

Ayant grandi sur l'île caribéenne de la Grenade, Mme Noel-Schure possède une passion profonde pour les mots et les histoires. Après avoir déménagé aux États-Unis à l'âge de 14 ans, elle a poursuivi son rêve de devenir journaliste et rejoint le Black Beat Magazine en 1985. En tant que journaliste musicale, elle a rencontré plusieurs artistes au début de leur carrière comme Michael Jackson, Janet Jackson, New Edition, New Kids on the Block, Whitney Houston et Babyface. Elle a eu l'honneur de les interviewer et de raconter leurs histoires. C'est en 1993, tandis qu'elle travaillait sur un portrait de Mariah Carey, qu'elle a attiré l'attention de Larry Jenkins, alors vice-président principal des médias chez Columbia Records, qui lui a offert son premier emploi en tant que publiciste.

Elle a occupé de nombreux postes au sein de Columbia Records, notamment celui de cheffe du département des médias, un rôle dans lequel elle s'occupait de la presse pour tous les genres musicaux. Elle a fini par devenir la vice-présidente principale des médias du label. Elle a quitté Sony Music en 2010 pour cofonder Schure Media Group, sa propre agence de publicité et de planification d'événements, avec son mari David Schure. Beyoncé fut leur première cliente. Schure Media Group représente des clients et des artistes tels que Tina Knowles Lawson, Kelly Rowland, Dixson, Buju Banton, Michelle Williams, Teeks, Chloe x Halle et Tan France. La société a également représenté l'espagnol Julio Iglesias.

Aujourd'hui, Mme Noel-Schure est la directrice des communications de la société et également la principale publiciste de Parkwood Entertainment, une société de production, de gestion et de divertissement fondée par Beyoncé.

Au-delà de son illustre carrière dans l'industrie musicale, Mme Noel-Schure est également connue pour son activisme social. Elle est une ardente défenseuse de la diversité et de l'inclusivité dans l'industrie du divertissement, et a beaucoup travaillé à promouvoir les droits des femmes et des personnes de couleur. Elle a mené avec succès plusieurs campagnes sociales comme la Journée mondiale de l'aide humanitaire en 2012 et en 2013 avec les Nations Unies, et Chime for Change avec Gucci à l'occasion de la campagne médiatique pour le concert Sound of Change Live en 2013. Elle est membre du conseil d'administration du programme Gucci Changemakers. Elle a également participé à plusieurs missions humanitaires en Afrique pour lutter contre le sida. Elle travaille en étroite collaboration avec BeyGOOD, une initiative fondée en 2013 par Beyoncé (aujourd'hui un organisme de bienfaisance public) pour créer des programmes avec des partenaires afin d'avoir un impact positif sur les populations du monde entier. Elle fait partie de l'équipe travaillant en étroite collaboration avec l'UNICEF pour remédier à la crise de l'eau au Burundi, en Afrique de l'Est. Elle travaille également sur le projet BeyGOOD pour les enfants d'Haïti.

De plus, en tant qu'immigrée de la Grenade, Mme Noel-Schure rend fréquemment service à son pays d'origine et à l'ensemble des Antilles en tant qu'ambassadrice du tourisme insulaire. Elle a créé un fonds d'éducation avec son mari pour s'assurer que les élèves de son village et d'ailleurs, à la Grenade, puissent fréquenter St. Joseph's Convent Grenville, l'école secondaire privée qu'elle-même fréquentait avant de quitter l'île, ainsi que des fonds pour permettre aux élèves l'accès au collège communautaire TA Marryshow de l'île.

Mme Noel-Schure démontre un profond engagement envers le campus de Berklee Valencia, dont elle fait partie des conférenciers invités depuis 2015. Elle est aussi mentor du Programme de bourses d'études pour les femmes d'exception de Berklee depuis 2018. De plus, elle a participé à plusieurs initiatives sur la diversité et l'inclusivité dirigées par des étudiants et organisées sur le campus : Changer le débat : colloque sur l'autonomisation des femmes (2015), le projet Next-Up (2016), Vers un équilibre en musique (2017) et la Commémoration de la Journée mondiale de la justice sociale de l'ONU par Berklee (2020). Ardente défenseuse de l'éducation, elle a reçu le prix du Master of Global Entertainment de Berklee en 2019, et détient un doctorat honoris causa en Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Saint Peter au New Jersey.

À propos de Berklee

Berklee est le principal institut de musique contemporaine et d'arts du spectacle. Il propose des programmes sur ses campus de Boston, de New York et de Valence, en Espagne, ainsi que par le biais de son programme primé d'enseignement à distance, Berklee Online. L'engagement de Berklee en faveur de l'éducation artistique se reflète dans le travail de ses étudiants, de ses professeurs et de ses anciens élèves, dont des centaines ont été récompensés par des Grammy, Tony, Oscar et Emmy Awards.

Au Berklee College of Music et au Boston Conservatory at Berklee, les étudiants explorent des approches interdisciplinaires de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma, du commerce, des soins de santé, de l'éducation, de la technologie, et plus encore. Nos programmes pionniers pour la jeunesse touchent des classes défavorisées à travers les États-Unis et au-delà. Avec des étudiants et des anciens élèves originaires de plus de 100 nations et des partenaires éducatifs dans le monde entier, nous établissons de nouvelles connexions entre les formes d'art, les traditions musicales et les technologies afin de construire une communauté artistique mondiale dynamique, diversifiée et collaborative. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Berklee.edu .

