Z Ningbo w świat: chińskie miasto portowe przekształca się w globalne centrum otwierania się na rynki międzynarodowe

NINGBO, Chiny, 29 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Dla wielu osób miasto Ningbo może nie wydawać się aż tak znaną metropolią chińską jak Pekin i Szanghaj, ale może być bliższe codziennemu życiu: chińskie narzędzia, urządzenia do gotowania ryżu, a nawet nowe pojazdy energetyczne z dużym prawdopodobieństwem będą podróżować przez ocean z chińskiego miasta w prowincji Zhejiang we wschodnich Chinach.

Według Biura Informacyjnego Władz Miejskich Ningbo wysokie prawdopodobieństwo tego połączenia handlowego wynika z wyjątkowego statusu portu Ningbo.

W porcie Ningbo-Zhoushan, który wchodzi na Morze Wschodniochińskie, statki o maksymalnej nośności 300000 ton mogą swobodnie przypływać i odpływać, a superstatki o maksymalnej nośności powyżej 400000 ton mogą wpływać z przypływem i wypływać z odpływem. Jest to rzadki, wyjątkowy port głębokowodny na świecie.

W ubiegłym roku przeładunki w porcie sięgnęły 1,324 mld ton, co daje pierwsze miejsce na świecie przez 15 kolejnych lat, a przeładunki kontenerowe stoją na trzecim miejscu na świecie. W porcie znajduje się również największy terminal rudy żelaza w Chinach, największy terminal ropy naftowej w Azji i drugi co do wielkości pojedynczy terminal kontenerowy na świecie.

Ningbo było ważnym ośrodkiem handlowym od czasów starożytnych. Już w czasach dynastii Tang Ningbo było jednym z punktów początkowych Morskiego Jedwabnego Szlaku. W czasach nowożytnych Ningbo było jednym z pięciu portów otwartych na handel zagraniczny. Po 1978 r. Ningbo jest jednym z pierwszych nadmorskich miast w kraju, które przyjęło kampanię reform i otwierania się na rynki międzynarodowe.

Obecnie Ningbo jest połączone z ponad 60 chińskimi miastami za pomocą intermodalnego transportu morsko-kolejowego i ma dostęp do ponad 600 portów w ponad 200 krajach i regionach za pomocą ponad 300 tras kontenerowych. Stał się ważnym portowym i wysyłkowym centrum logistycznym, strategicznym węzłem alokacji zasobów i nowoczesną bazą usług spedycyjnych na świecie.

Pod koniec 2023 roku Ningbo otrzymało zgodę na rozszerzenie otwarcia portu na wszystkie osiem obszarów portowych, nadając rozpędu portowi Ningbo-Zhoushan w dążeniu do zostania światowej klasy portem.

Unikatowe zasoby portowe dają Ningbo możliwość łączenia się z resztą świata, ale otwarcie się miasta i posunięcia przedsiębiorcze mają na celu nie tylko poprawę zdolności przeładunkowej największego portu na świecie, ale także szukanie szerszej łączności, wymiany i otwarcia się na wyższym poziomie.

Obecnie Ningbo buduje światowej klasy węzeł integracji kolejowo-powietrznej i nowy silnik międzynarodowego otwartego rozwoju, jeszcze bardziej optymalizując planowanie transportu w swoim zachodnim regionie.

Szacuje się, że w 2050 r. zdolność transportowa w ramach przewozów pasażerskich zachodniego węzła transportowego Ningbo osiągnie około 220 mln pasażerów rocznie, a wolumen lotniczego transportu towarowego - 3 mln ton rocznie, co pomoże Ningbo stać się nowoczesną nadmorską metropolią.

Wśród międzynarodowych kierunków dostępnych dla Ningbo kraje Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC) wzdłuż Inicjatywy Pasa i Szlaku są jasnymi punktami, jeśli chodzi o pogłębienie globalnej współpracy gospodarczej i wymiany handlowej

W 2014 r. Ningbo zaczęło organizować wystawy promujące handel z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a w 2017 r. ustanowiło pierwszą i jedyną strefę demonstracyjną współpracy gospodarczej i wymiany handlowej między Chinami a CEEC. W 2019 roku Expo China-CEEC zostało podniesione do rangi międzynarodowego wydarzenia na poziomie krajowym.

Dzięki dobremu środowisku biznesowemu, silnym fundamentom gospodarki cyfrowej i unikatowemu systemowi portowych węzłów logistycznych transgraniczny handel elektroniczny w Ningbo odnotował szybki wzrost z coraz szerszą i gęstszą cyfrową siecią handlową.

Ningbo utrzymało pierwsze miejsce w krajowym imporcie transgranicznego handlu elektronicznego podczas największego chińskiego festiwalu zakupów online „Double 11" przez siedem kolejnych lat. Zakupy online w transgranicznym handlu elektronicznym stanowią prawie jedną czwartą chińskiego rynku, a zagraniczna powierzchnia magazynowa stanowi1/6 całości kraju. W marcu ubiegłego roku w Ningbo otwarto pierwszą towarową trasę lotniczą Fifth Freedom w Zhejiang, co dało silny impuls do rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego w mieście.

We wrześniu 2020 r. obszar Ningbo w Strefie Pilotażowej Wolnego Handlu Zhejiang został oficjalnie zarejestrowany, otwierając nowy rozdział otwarcia instytucjonalnego w mieście.

Dążąc do bezpieczeństwa obiegu i bezpieczeństwa danych w międzynarodowym handlu towarami masowymi, Ningbo uruchomiło na przykład cyfrową platformę usług „TradeGo", aby zapewnić wyjątkowość i autentyczność dokumentów cyfrowych za pomocą technologii blockchain. Platforma stała się jedną z zaledwie 10 uznanych platform elektronicznego listu przewozowego na świecie.

Otwarte środowisko i kultura przedsiębiorczości nie tylko ukształtowały rozległą sieć handlu zagranicznego Ningbo, ale także wyostrzyły przewagę innowacyjną silnego miasta produkcyjnego na globalnym rynku z otwartą konkurencją.

W branży wytwórczej Ningbo ma 104 krajowe przedsiębiorstwa przodujące w produkcji jednoasortymentowej, najwięcej wśród chińskich miast i znacznie wyprzedza Shenzhen, które zajmuje drugie miejsce. Wiele z ich produktów zapewnia najwyższej klasy chińską produkcję globalnym konsumentom za pośrednictwem portu Ningbo-Zhoushan.

Patrząc w przyszłość, Ningbo zamierza zbudować międzynarodowe centrum otwarcia.

Zgodnie z planem Ningbo do 2026 r. przepustowość ładunków portu Ningbo-Zhoushan ma utrzymać pierwsze miejsce na świecie, a liczba przedsiębiorstw o rocznej wartości handlowej przekraczającej 10 mln USD oraz zagranicznych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości inwestycji przekraczającej 100 mln USD podwoi się w porównaniu z 2021 r.

Przechodząc drogę od miasta portowego do międzynarodowego centrum handlu, Ningbo ma zamiar odznaczyń się na mapie świata.