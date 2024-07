ZA Tech firmiert in Peak3 um und sammelt 35 Millionen US-Dollar in einer von EQT geführten Series A ein

SINGAPUR, 12. Juli 2024 /PRNewswire/ -- ZA Tech, führender SaaS-Anbieter von Versicherungs-Kernsystemen, hat sich in Peak3 umbenannt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der 35-Millionen-Dollar Series A Finanzierung von EQT (Hauptinvestor) und Alpha JWC Ventures beschleunigt Peak3 nun seine Expansion in der EMEA-Region und investiert in ergänzende Daten- und KI-Lösungen.

In einem Markt, der von fragmentierten Legacy-Technologien dominiert wird, hat Peak3 ein cloud-natives, modulares Kernsystem für Versicherungen entwickelt, das umfassende Funktionen für Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen kombiniert. Seit der Gründung 2018 hat sich Peak3 zu einem zuverlässigen Technologiepartner für globale Versicherer wie AIA, Generali, Prudential und Zurich für ihr digitales und traditionelles Geschäft entwickelt. Daneben hat Peak3 Partnerschaften mit führenden digitalen Plattformen wie Carro, Grab, Klook und PayPay aufgebaut, um als Tech-Partner deren Embedded Insurance Strategie umzusetzen.

Neben dem erfolgreichen Fundraising hat Peak3 kürzlich wichtige Meilensteine erreicht, die das Rebranding untermauern. Zu diesen zählen die Umsetzung der ersten länderübergreifenden, mandantenfähigen Kernmodernisierung in Europa, die Einführung einer integrierten Kundendaten- und Big-Data-Plattform zur Skalierung von Analyse- und KI-Funktionen sowie die Etablierung eines Technologie-Hubs in Europa. Die Umbenennung fällt mit einem weiteren wichtigen Meilenstein zusammen, der Ausstellung von mehr als einer Milliarde Versicherungspolicen auf den Systemen von Peak3 - einschließlich der ersten Policen, die an Kunden der Versicherungspartner von Peak3 in Nordamerika und Afrika ausgestellt wurden.

„Wir haben uns von einem Tech-Pionier für Embedded Insurance in Asien zu einem globalen End-to-End-Technologiepartner für die Versicherungsbranche entwickelt", sagt Bill Song, Peak3 Group CEO und Mitgründer. „Unser neuer Name steht für drei „Gipfel": Wir helfen Versicherern dabei, durch Innovation die höchsten Gipfel ihrer Cloud-, Daten- und KI-Transformation zu erreichen, Leistungsgrenzen zu überschreiten und höchste Zuverlässigkeit zu liefern."

Bill Song betonte auch die Wachstumschancen: „Es gibt einen unglaublichen Nachholbedarf an Technologie-Investitionen in der 7 Billionen US-Dollar schweren globalen Versicherungsbranche. Die fortschreitende Digitalisierung und die Verbreitung von KI werden in den nächsten zehn Jahren strukturelle Investitionen der Versicherer erfordern, um ihre Kernsysteme zu modernisieren. Wir sind in einer einzigartigen Position, um diese Chance zu nutzen, indem wir die technischen Grundlagen und innovativen Anwendungsfälle bereitstellen."

Um sein Wachstum zu beschleunigen, schloss Peak3 sein Series A Fundraising ab und begrüßt zwei neue Investoren am Cap Table: EQT, ein bedeutender globaler Technologieinvestor mit einer langen Tradition in Europa, und Alpha JWC Ventures, eine führende Venture Capital Firma in Südostasien. Mit der Finanzierung wird Peak3 seine Analyse- und KI-Fähigkeiten in Richtung einer intelligenten Kernversicherungslösung weiterentwickeln, sein EMEA-Geschäft ausbauen und neue Partnerschaften mit Systemintegratoren eingehen. Peak3 strebt in diesem Jahr ein zweistelliges ARR-Wachstum an und ist auf dem Weg, in den kommenden Quartalen den Cashflow-Breakeven zu erreichen.

„Peak3 hat auch seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, digitale Versicherungsinitiativen auf der grünen Wiese und komplexe länderübergreifende Kernmodernisierungsprojekte in APAC und EMEA durchzuführen. Als Hauptinvestor hat sich EQT verpflichtet, Peak3 bei der Beschleunigung seiner Markteinführung zu unterstützen, indem wir unser globales Netzwerk nutzen", sagte Clara Ho, Partner bei EQT.

J.P. Morgan fungierte als exklusiver Finanzberater von Peak3 für diese Serie A-Finanzierung.

Für Medienanfragen und Interviewwünsche wenden Sie sich bitte an Carling Sia, Globaler Leiter für Branding und Marketing, unter [email protected].

