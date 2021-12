在場內，但沒有被看見

紐約2021年12月10日 /美通社/ -- 根據 Nielsen 最新的 Diverse Intelligence Series(多元化情報系列)報告「Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV」(在螢幕上被人看到:電視上數量和品質代表性的重要性),在有線、廣播和串流媒體等平台螢幕上的表述創歷史新高,但 2021 年接受調查的觀眾中有近四分之一指出表述並不準確。

現在,美國人口中有 42.2% 是種族和族裔上多元化,娛樂界因此有機會創作更能描繪這種多元化的內容。最近 Nielsen 關於 2020 年至 2021 年電視季度的數據顯示,在 1,500 個最受歡迎的節目中,78% 的受訪者有某程度的種族、族裔、性別或性取向多元化。

Diverse Insights & Initiatives 高級副總裁 Stacie de Armas 說:「如果您只看那個高百分比,您可能會認為大部分的身份群體都已涵蓋得非常好。但在流行內容中缺乏代表性和多元化的情況卻有細緻差別。今年回顧不同的媒體時刻昨,多元化的陣容和故事都成為頭條新聞。然而,根據 Nielsen 最近的研究,有近四分之一的人仍然認為並沒有足夠的內容可以充分代表其身份群體的人。」

報告揭示在有線、廣播和串流媒體平台上看到的所有身份群組代表性有顯著的差距:

黑人藝人高於螢幕上的平均值,但 58% 的黑人觀眾表示代表性仍然不足。

西班牙裔/拉丁裔廣播的螢幕份額在 22%,接近平均值,而節目使用語言是關鍵驅動因素。

南亞和東南亞在與東亞的螢幕份額相比之下,其代表性遠低於平均值。

美洲原住民文化在美國收看最多的類型(例如戲劇、動作冒險和寫實)中顯示不準確的代表性或完全缺乏。

Share of Screen(螢幕份額):提供節目中前十名演員的組成

Inclusion Opportunity Index(共融機會指數):比較身份群組(如女性)的螢幕份額與其在人口估計中的代表性

報告由可展示 Gracenote 內容元數據和 Nielsen 觀眾測量數據實用新指標的解決方案 Gracenote Inclusion Analytics 提供,可為業界提供一致和可靠的精細觀看測量結果。報告還運用每個節目的故事、情緒、風格、主題和場景相關的 Gracenote Video Descriptors(影片描述符)元數據。

報告重點

為了更全面獲得媒體代表性的觀點,Nielsen 已將其數據集從 300 個最受歡迎節目擴展至廣播、有線和串流媒體平台上的 1,500 個最受歡迎節目。

黑人藝人高於螢幕上的平均值,但黑人觀眾表示平均值並不足夠。 代表性由黑人男性的存在驅動,但黑人女性的代表性仍然不足。

在上個節目季度,最具代表性以黑人女性為主角的電視劇在節目鳴謝中平均有 15% 的黑人女性作者。 這些共融節目的背景差異很明顯:相對黑人女性最常出現於競賽和競爭等主題,黑人女性作家的節目中有更多主題突顯正義、權力和魅力。

58% 的黑人觀眾指出代表性仍然不足。

亞裔太平洋島民美國人的代表也不單一。

東亞代表性是唯一真正高於平均值的細分市場,在串流媒體上有 2.8%,而人口估計則為 2.1%

南亞螢幕份額低於平均值,但深入研究後,南亞男性的螢幕份額實際上的平均值為 2.3%,而南亞女性的螢幕份額則僅為 0.3%。

西班牙裔/拉丁裔節目認同共融跨界別群體,例如非裔拉丁人,而他們在動作/冒險、喜劇、音樂、恐怖和寫實等類型中有過度指數。

西班牙裔/拉丁裔的榮幕份額以 20.1% 的速度大量影響播放,而有線的數字為 3.5%,訂閱視頻點播 (SVOD) 則為 8.5%。節目使用語言是拉丁裔/西班牙裔廣播的關鍵驅動因素,但隨著人口越來越多元化,有需要擴大跨界別代表性。

超過 2000 名拉丁美洲人認為自己屬於兩個或多個種族,從 2010 年起計代表 567% 的增長。

美洲原住民文化在美國收看最多的類型(例如戲劇、動作冒險和寫實)中顯示不準確的代表性或完全缺乏。

美洲原住民螢幕份額在串流媒體平台上有最高水平,錄得 0.4%,但基於人口估計的 1.4% 而遠低於平均值。

在廣播和有線方面,美洲原住民螢幕份額少於 0.1%。

LGBTQ+ 社群正在尋求更能反映現實生活體驗的內容。

以酷兒藝人為特色的故事越來越著重寫實和有意義的敘事,熱門要主題為:周到、善良、個人故事、衝突、充滿挑戰的情況、大腦、表演者、創意環境。

有線在酷兒藝人中有最高代表性,高達 7.5%,其次是廣播和 SVOD,螢幕份額少於 4%。

當特定的身份群體看到自己在節目內容有代表性時,以下是最具代表性的主題(根據 Gracenote Video Descriptors - 關鍵詞捕捉橫跨情緒、主題、情景等的故事和背景):

拉丁美洲:電視記者、運動員、隊友、勝利、侄女

黑人女性:提升、意識、家庭關係、競爭、友誼

黑人男性:裁判、政治領袖、決心、抱負、友誼

歐亞裔:朋友、決心、發現、風險、勇氣

南亞/東南亞男性:富豪、挑戰、廚師、競爭、正義

女性白人:藝人、良心、道德、誠實、友誼

如欲了解更多詳情和洞見,請下載Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV。如欲了解更多資訊,請瀏覽 nielsen.com/inclusionanalytics。加入 Facebook (Nielsen Community) 討論,並在 Twitter (@NielsenKnows) 上關注我們。

