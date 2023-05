Zakłady aluminiowe Vedanta otrzymują prestiżowy certyfikat normy wydajności ASI

NEW DELHI, 9 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- firma Vedanta Limited - Aluminium Business (Vedanta Aluminium), największy w Indiach producent aluminium, uzyskała certyfikat normy wydajności ASI V2 (ASI Performance Standard V2 z 2017 r.) dla jednego z jej zakładów wytopu aluminium mieszczącego się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Jharsuguda w stanie Odisha w Indiach. Przyznany certyfikat obejmuje produkcję wszystkich wyrobów z aluminium pierwotnego w postaci kęsów, walcówki, zapraw na bazie aluminium (PFA), wlewek aluminiowych i gąsek, a także niskoemisyjnych produktów aluminiowych marki „Restora".

Vedanta's SEZ Aluminium Smelter at Jharsuguda (Odisha, India) gets ASI Certified

Program certyfikacji ASI powstał w drodze szeroko zakrojonych konsultacji z różnymi interesariuszami i stanowi jedyną kompleksową i fakultatywną normę w zakresie zrównoważonej produkcji aluminium. Norma wydajności ASI Performance Standard V2 z 2017 r. określa zasady i kryteria w obszarze środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) z myślą o rozwiązywaniu problemów związanych ze zrównoważeniem produkcji aluminium. Dokument określa 59 kryteriów powiązanych z trzema wspomnianymi filarami i uwzględniających kluczowe problemy, takie jak: bioróżnorodność, prawa pracy, prawa ludności rdzennej czy emisje gazów cieplarnianych.

Komentarz Fiony Solomon, dyrektor generalnej ASI: „Gratujemy firmie Vendata Aluminium uzyskania certyfikatu wydajności ASI V2 przez jej zakład wytopu aluminium w Jharsuguda w stanie Odisha w Indiach. Spółka podejmuje działania w kierunku dekarbonizacji polegające m.in. na zwiększonym wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, odzysku aluminium ze zgarów oraz innych inicjatywach wdrażanych na poziomie poszczególnych zakładów. Otrzymanie certyfikatu normy wydajności ASI pokazuje, że działania Vedanta Aluminium wpisują się w szerszy kontekst realizacji celów ESG".

Komentarz Rahula Sharmy, dyrektora generalnego Vedanta Limited - Aluminium Business: „Przemysł aluminiowy cały czas dynamicznie się rozwija, rośnie też liczba jego zastosowań wobec coraz większej świadomości znaczenia zrównoważonej produkcji. Wyjątkowe właściwości aluminium sprawiają, że ma on kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej, stanowiąc podstawę niskoemisyjnej przyszłości. Certyfikat ASI stanowi świadectwo naszych nieustających wysiłków na rzecz spełniania potrzeb klientów przy zachowaniu odpowiedzialnych praktyk produkcyjnych. Dla nas, jako jednego z największych na świecie producentów aluminium, stanowi on dodatkowy bodziec do dalszego eksplorowania nieograniczonego potencjału aluminium - nie bez przyczyny nazywanego metalem przyszłości - z myślą o bardziej ekologicznej przyszłości".

Spółka Vedanta Limited - Aluminium Business to największy producent aluminium w Indiach. Jak dotąd w roku obrotowym 2023 r. jej produkcja osiągnęła poziom 2,29 mln ton. Spółka zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu spółek z branży aluminiowej, które wchodzą w skład indeksu zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Index.

