Zalando lanza una campaña de primavera para elogiar a los héroes de la sociedad y celebrar sus valores

Zalando, la plataforma en línea de moda y estilo de vida líder en Europa, lanzó hoy su nueva campaña "Here to Stay", en la que celebra a aquellos que se mantienen fieles a sus convicciones y adoptan una posición para lograr un progreso duradero. La campaña tiene como objetivo fomentar un diálogo sobre valores fundamentales como la diversidad, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres, que inspiren e impulsen a las personas de todo el mundo a ampliar sus opiniones sobre temas como la fluidez de género y la imagen corporal positiva.

Lanzada el 21 de marzo, la iniciativa de marketing "Here to Stay" ofrece un escenario a las personas, sus valores e historias. Realizada por Dan Beleiu, fotógrafo de moda de Berlín, la campaña presenta una serie de imágenes fijas con parejas de la vida real que representan un diálogo abierto sobre un valor compartido diferente relevante para los protagonistas. Cada imagen presenta una declaración audaz que indica que el progreso duradero en el valor destacado es "Here to Stay", como "Sustainability. Here to Stay", "Acceptance. Here to Stay" y "Better Together. Here to Stay". La campaña coincide con la ambición de Zalando de colaborar con un futuro más inclusivo para todos.

"Esta campaña es una celebración de valores que son el tema central de Zalando, al aceptar específicamente la diversidad y la inclusión. Estos valores y las historias de personas reales son muy importantes para nosotros y nos permiten interactuar con nuestros clientes diversos", comentó Barbara Daliri, vicepresidenta sénior de Ventas y Marketing de Zalando. "Nuestros valores son intrínsecos a quiénes somos y cómo trabajamos: Zalando apoya activamente una cultura corporativa inclusiva con empleados de 130 países. El año pasado, publicamos el Informe sobre diversidad e inclusión do.BETTER, que establece nuestro compromiso a largo plazo de cambiar frente a nuestros empleados, socios y clientes. Esta iniciativa de primavera subraya aún más nuestra ambición de ser el punto de partida de la moda para todos".

Accompanying the stills es una película de héroes emotiva y vibrante que incluye activistas como Luc Bruyere, bailarín, actor, modelo y defensor de la diversidad y la inclusión, que ha desafiado constantemente los ideales de la industria de la moda; Yann Horowitz, skater abiertamente gay y activista de LGBTQI+, y Yolisa Mqoco, defensora de la imagen corporal positiva. La película de héroes incluye un tema musical exclusivo escrito y producido por el prometedor rapero británico Mista Strange que también aparece en la película. La película es dirigida por dos directores, el veterano Terence Neale y la directora de la Generación Z Emilie Badenhorst, que se unieron para reflejar los temas de diálogo abierto de la campaña.

La campaña cobrará vida en numerosos formatos: desde la película de héroes dirigida por Neale y Badenhorst, fotografías fijas de Beleiu y publicidad OOH, DOOH y canales de redes sociales propias del diverso elenco de esta campaña. La campaña 360° se creó en colaboración con la agencia creativa Anomaly Berlin y se implementará en todo Europa, en los 17 mercados de Zalando.

Notas a los editores:

*Todos los contenidos de imágenes y videos se han realizado de acuerdo con los protocolos gubernamentales sobre la COVID-19, específicos de cada país en el momento de las tomas. Se implementaron todas las medidas de seguridad en todos los lugares de filmación del mundo para garantizar que cada persona estuviera respetando las medidas de seguridad de la COVID .

Acerca de Zalando:

Zalando es la plataforma en línea de moda y estilo de vida líder en Europa. Fundada en Berlín en 2008, brindamos un estilo completo a más de 38 millones de clientes activos en 17 mercados, en los que ofrecemos indumentaria, calzado, accesorios y productos de belleza. El surtido de marcas internacionales abarca desde nombres famosos a nivel mundial hasta marcas locales. Nuestra plataforma es un destino de moda único para la inspiración, la innovación y la interacción. Debido a que somos la empresa tecnológica más moderna de Europa, trabajamos arduamente a fin de encontrar soluciones digitales para cada aspecto del proceso de la moda: nuestros clientes, socios y todos los actores valiosos de la historia de Zalando. Nuestro objetivo es ser el punto de partida para la moda y una plataforma sustentable con un impacto neto positivo en las personas y el planeta. www.zalando.com

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tklMEpmR1G4

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1459165/Zalando_Here_To_Stay_1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1459166/Zalando_Here_To_Stay_2.jpg

