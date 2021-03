Zalando startet Frühjahrskampagne, um die Champions der Gesellschaft zu loben und ihre Werte zu zelebrieren

Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, startet heute seine neue Kampagne „Here to Stay", mit der diejenigen gefeiert werden, die ihren Überzeugungen treu bleiben und sich für nachhaltigen Fortschritt einsetzen. Die Kampagne zielt darauf ab, einen Dialog über Kernwerte wie Vielfalt & Inklusion und die Stärkung von Frauen zu fördern, die Menschen auf der ganzen Welt inspirieren und ermutigen, ihre Ansichten zu Themen wie Gender-Fluidität und Body Positivity zu erweitern.

Die am 21. März gestartete Marketing-Initiative „Here to Stay" gibt Menschen und ihren Werten und Geschichten eine Bühne. Die Kampagne wurde vom Berliner Modefotografen Dan Beleiu fotografiert und zeigt eine Reihe von Standbildern mit realen Paaren, die einen offenen Dialog über einen anderen gemeinsamen Wert darstellen, der für die dargestellten Protagonisten relevant ist. Jedes Bild ist mit einer fettgedruckten Aussage überlagert, die signalisiert, dass nachhaltiger Fortschritt bei dem hervorgehobenen Wert „Here to Stay" ist; einschließlich „Sustainability. Here to Stay", „Acceptance. Here to Stay" und "Better Together. Here to Stay." Die Kampagne steht im Einklang mit der Ambition von Zalando, zu einer inklusiveren Zukunft für alle beizutragen.

„Diese Kampagne zelebriert die Werte, die den Kern von Zalando ausmachen, insbesondere die Umarmung von Vielfalt und Inklusivität. Diese Werte und die Geschichten echter Menschen sind uns sehr wichtig und ermöglichen es uns, mit unseren vielfältigen Kunden in Kontakt zu treten", kommentiert Barbara Daliri, Senior Vice President Sales & Marketing bei Zalando, „Unsere Werte sind ein fester Bestandteil dessen, wer wir sind und wie wir arbeiten: Zalando unterstützt aktiv eine inklusive Unternehmenskultur mit Mitarbeitern aus 130 Ländern. Im vergangenen Jahr haben wir den do.BETTER Diversitäts- und Inklusionsbericht veröffentlicht, in dem wir unser langfristiges Engagement für Veränderungen gegenüber unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden darlegen. Diese Frühjahrsinitiative unterstreicht unseren Anspruch, der Starting Point for Fashion für alle zu sein."

Begleitet werden die Bilder von einem emotionalen und lebendigen Heldenfilm mit globalen Akteuren wie dem Tänzer, Schauspieler, Model und Befürworter von Vielfalt und Inklusion Luc Bruyere, der die Ideale der Modeindustrie immer wieder in Frage stellt, Yann Horowitz, einem offen schwulen Skateboarder und LGBTQI+ Aktivisten, und der Verfechterin von Body Positivity, Yolisa Mqoco. Der Heldenfilm ist mit einem exklusiven Track unterlegt, der von dem aufstrebenden britischen Queer-Rapper Mista Strange geschrieben und produziert wurde, der auch im Film mitspielt. Der Film wurde von zwei Regisseuren gedreht, dem Veteranen Terence Neale und der Gen Z-Regisseurin Emilie Badenhorst, die sich zusammengetan haben, um die offenen Dialogthemen der Kampagne widerzuspiegeln.

Die Kampagne wird über zahlreiche Formate zum Leben erweckt: Vom Heldenfilm unter der Regie von Neale und Badenhorst über die Standfotografie von Beleiu bis hin zu OOH, DOOH und eigenen sozialen Kanälen durch die vielfältige Besetzung der Kampagne. Die 360 °-Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Anomaly Berlin entwickelt und wird europaweit in allen 17 Zalando-Märkten ausgerollt.

#HeretoStay

@Zalando

Hinweise an die Redaktion:

*Alle Bilder und Videoinhalte wurden in Übereinstimmung mit den behördlichen Richtlinien zu COVID-19 aufgenommen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme für jedes Land spezifisch waren. Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden an allen Drehorten auf der ganzen Welt getroffen, um sicherzustellen, dass jeder einzelne Beteiligte die Sicherheitsmaßnahmen von COVID respektiert .

Informationen zu Zalando:

Zalando ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Das 2008 in Berlin gegründete Unternehmen bietet mehr als 38 Millionen aktiven Kunden in 17 Märkten Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Beauty. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unsere Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für Mode, Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen arbeiten wir hart daran, digitale Lösungen für jeden Aspekt der Fashion Journey zu finden: für unsere Kunden, Partner und jeden wertvollen Akteur in der Zalando-Story. Unser Ziel ist es, der Starting Point for Fashion und eine nachhaltige Plattform mit einem positiven Einfluss auf Menschen und den Planeten zu sein. www.zalando.com

Instagram: @Zalando @zalando_beauty @zalando_man

Video - https://www.youtube.com/watch?v=tklMEpmR1G4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459165/Zalando_Here_To_Stay_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459166/Zalando_Here_To_Stay_2.jpg

Related Links

http://www.zalando.com/



SOURCE Zalando