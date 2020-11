Zalando lidera la positividad y optimismo con su nueva campaña navideña: Volveremos a abrazarnos

BERLIN, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Esta temporada navideña, Zalando, la plataforma online líder en Europa para moda y estilo de vida, celebra la última expresión de la conexión humana y la solidaridad: el abrazo. Ante el telón de fondo de un año de incertidumbre y separación, la conexión humana nunca ha sido más importante y la nueva campaña para las fiestas, "We Will Hug Again" (Volveremos a abrazarnos", busca reflejar el sentimiento de optimismo y esperanza en Europa.