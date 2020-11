Zalando se fait le champion de la positivité et de l'optimisme avec sa nouvelle campagne des fêtes de fin d'année : Nous nous embrasserons à nouveau

La campagne prend vie grâce à une série de « Hug Portraits » (« portraits d'étreintes »), des images intimes et émouvantes capturées par la photographe documentaire et portraitiste Sarah Blais. En complément, Vincent Haycock, conteur visuel de renommée mondiale, a supervisé et réalisé un film touchant, « 100 Years of Hugs » (« 100 ans d'étreintes » en français), sur le titre « Godspeed » du légendaire auteur-compositeur-interprète Frank Ocean.

La simplicité et l'impact émotionnel de l'étreinte se font sentir tout au long de la campagne. Qu'il s'agisse d'amis marchant bras dessus, bras dessous, d'une fille embrassant son père âgé, ou de couples de tous âges, de tous sexes et de toutes orientations s'embrassant, les protagonistes sont à chaque fois des personnes réelles et à qui l'on peut s'identifier qui détournent l'attention portée à la mise en scène, aux modèles et à la mode pour la placer sur un message d'espoir pour l'avenir, lorsque nous pourrons à nouveau embrasser nos proches.

« L'idée centrale de notre campagne des fêtes, le lien humain, se retrouve dans la manière dont nous nous engageons auprès de nos clients. Notre stratégie est d'abord d'être sociaux, ce qui nous permet de nous connecter et de nous engager auprès des consommateurs par le biais d'histoires pertinentes et dans lesquelles chacun peut se reconnaître. » Barbara Daliri, Senior Vice President des ventes et du marketing de Zalando, commente : « Il était important pour nous de traiter des circonstances exceptionnelles et de l'incertitude de cette période de fêtes tout en partageant avec notre communauté un sentiment d'espoir pour le moment où nous pourrons renouer avec nos proches. »

La campagne a été lancée le 1er novembre et se déroulera sur deux mois. Elle a débuté par une phase initiale d'aguichage destinée à stimuler la curiosité et à faire parler. Cette première phase consistait à faire apparaître la série « Hug Portraits » sous la forme d'immenses peintures murales sans marque dans des lieux urbains très visibles à travers l'Europe. Les peintures montrent deux silhouettes dans une étreinte, la deuxième personne est absente et l'on pose la question « Will We Hug Again ? » (« Nous embrasserons-nous à nouveau ? ».

Le 8 novembre, Zalando révèlera être à l'origine de cette campagne et en diffusera le message optimiste central : « Nous nous embrasserons à nouveau ». Ce message d'espoir sera diffusé sur de nombreux supports : de l'achèvement des peintures murales avec le deuxième personnage sur tous les canaux publicitaires, numériques et sociaux, en incluant le film émouvant « 100 Years of Hugs » tourné par Haycock, les photographies de Blais, le OOH, DOOH et les canaux sociaux appartenant aux comédiens nombreux et diversifiés de cette campagne. La campagne à 360° a été créée en collaboration avec l'agence de création Anomaly Berlin et sera déployée dans toute l'Europe, sur les 17 marchés de Zalando.

Veit Moeller, directeur exécutif de la création d'Anomaly Berlin, ajoute : « Cette campagne simple mais puissante est une promesse pour notre avenir. L'objectif était de décoller toutes ces couches extérieures associées à la période des fêtes et d'identifier le symbole le plus brut et le plus emblématique du lien humain : l'étreinte. Tourner une campagne aux quatre coins du globe, entièrement à distance, pendant une pandémie mondiale a été un beau défi et nous sommes enthousiastes à l'idée de promouvoir le message de Zalando à travers le monde. »

Le film a été tourné au Nigeria, au Vietnam, en Italie, au Mexique, en Suède et en Allemagne par quatre réalisateurs, dirigés à la perfection par Haycock. Chaque film raconte l'histoire d'une étreinte*, unie par une sensation et un regard centraux, permettant à tous les films d'être coupés individuellement ou montés ensemble. En plus de sa nature émouvante, « Godspeed » de Frank Ocean est un morceau qui incarne le sentiment d'unité et de connexion humaine.

#nousnousembrasseronsànouveau

@Zalando

Notes à l'intention des rédacteurs :

*Toutes les images et le contenu vidéo ont été tournés conformément aux directives gouvernementales relatives à la COVID-19, spécifiques à chaque pays au moment de la capture. Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place sur tous les lieux de tournage à travers le monde afin de s'assurer que chaque personne impliquée respecte les mesures de sécurité COVID. Tous les modèles sont de vrais membres d'une même famille, couples ou amis qui vivent ensemble et sont autorisés à se serrer dans les bras et à être proches les uns des autres.

