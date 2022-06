ZAMARAD ENTRA NO COBIÇADO CÍRCULO DE VENCEDORES

Com o NFT mais valioso da Cardano, começou a corrida pela escultura equina feita de esmeralda de 17.420 quilates, fornecendo prova de propriedade de um bem físico extremamente raro

SAN FRANCISCO, 2 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- ZAMARAD, uma escultura equina feita de esmeralda, está em uma classe própria no universo dos ativos baseados em blockchain.

O valor desta obra-prima única da cabeça de um equino com os olhos em chamas é imediata e convincentemente aparente. Escavada na encosta de uma montanha na Bahia pelo artista brasileiro Florinaldo Souza dos Santos, ela é esculpida inteiramente em esmeralda - uma das mais raras do seu gênero descoberta na história recente - em uma matriz exemplar de biotita, xisto e cristal.

O NFT mais valioso da Cardano, proporcionando a propriedade de um bem físico extremamente raro: a ZAMARAD, uma escultura equina de esmeralda de 17.420 quilates. (PRNewsfoto/The Zamarad)

Com um peso de 132 libras e um total de 17.420 quilates, uma pedra de tamanha magnitude e valor requer total paciência de seu escultor para alcançar tamanha perfeição. Foram necessários seis meses para Florinaldo esculpir com cuidado cada detalhe da escultura.

"Um erro e você pode comprometer toda a pedra", disse ele.

Os esforços do artista são justificados: a majestosa presença da ZAMARAD é imponente, seus olhos penetrantes eletrizam— um símbolo cultural de coragem e liberdade, de espírito e força desmedidos.

A vitrine ideal para tamanha raridade: o mundo exclusivo da tecnologia Blockchain. A ZAMARAD entra na plataforma de blockchain Cardano, com uma prova digital de propriedade de NFTs de alto risco.

Condizente com este patrimônio físico único, a escultura equina em esmeralda será oferecida em um leilão reverso: a partir de 100 milhões de ADA, o preço será reduzido em 10.000 ADA a cada 10 minutos, até atingir um total de 40 milhões de ADA para, em seguida, redefinir-se em 100 milhões de ADA.

Atualmente fazendo parte em uma coleção particular de arte em Dubai, a origem, material, autenticidade e proveniência da ZAMARAD foram criteriosamente auditadas por vários gemólogos independentes.

A transparência total – desde avaliações oficiais até capacidade de depósito escrow e disponibilidade de documentação - garante a integridade da aquisição, com controle total sobre a escultura, tanto no mundo digital quanto no físico. O fracionamento do NFT da Zamarad pode oferecer ao investidor uma opção de ROI vantajosa.

Para o colecionador de arte exigente, aficionado e investidor de NFTs, esta corrida única na vida é a vitória final.

Contatos:

Michele Bertolli

[email protected]

+1 650.278.8905

https://zamarad.io

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831716/Exhibit_A1_The_Zamarad.jpg

FONTE The Zamarad

SOURCE The Zamarad