ZAMARAD KOMT DE FELBEGEERDE KRING VAN WINNAARS BINNEN

SAN FRANCISCO, 3 juni 2022 /PRNewswire/-- ZAMARAD, een smaragden paardenbeeldhouwwerk, is een klasse apart in de wereld van op blockchain gebaseerde activa.

De waarde van dit unieke meesterwerk van het hoofd van een paard met vuurspuwende ogen is onmiddellijk en overtuigend duidelijk. Het beeld is gehouwen uit een bergwand in Bahia door de in Brazilië gevestigde kunstenaar Florinaldo Souza dos Santos, en is volledig gehouwen uit smaragd, een van de meest zeldzame uit zijn soort in de recente geschiedenis, in een matrix-exemplaar van biotiet, leisteen en kristal.

The most valuable NFT on Cardano, providing ownership of an exceedingly rare physical asset: The ZAMARAD, a 17,420 carat emerald equine sculpture.

Met een gewicht van 132 pond en een totaal van 17.420 karaat, vereist een steen van deze omvang en waarde een enorm geduld van de beeldhouwer om dit niveau van perfectie te bereiken. Het kostte Dos Santos zes maanden om elk detail nauwkeurig te beeldhouwen.

"Een fout kan de hele steen in gevaar brengen", aldus de beeldhouwer.

De inspanningen van de ambachtsman zijn de moeite waard: de majestueuze aanwezigheid van ZAMARAD is indrukwekkend, zijn doordringende ogen stralen, het is een cultureel symbool van moed en vrijheid, van een ongebreidelde geest en kracht.

De ideale omgeving voor zo'n zeldzaamheid: de exclusieve wereld van de Blockchain-technologie. ZAMARAD komt op het blockchain-platform Cardano, met een digitaal eigendomsbewijs van een hoogwaardig NFT.

Passend bij dit unieke fysieke activum, zal het smaragden paardenbeeldhouwwerk worden aangeboden in een omgekeerde veiling: vanaf 100 miljoen ADA wordt de prijs elke 10 minuten met 10.000 ADA verlaagd, totdat het een totaal van 40 miljoen ADA bereikt om zichzelf vervolgens terug te zetten op 100 miljoen ADA.

ZAMARAD maakt momenteel onderdeel uit van een particuliere kunstverzameling in Dubai, en oorsprong, materiaal, authenticiteit en herkomst ervan zijn nauwkeurig gecontroleerd door meerdere onafhankelijke deskundigen.

Volledige transparantie, van de officiële beoordelingen tot de escrow-capaciteit en de beschikbaarheid van documentatie, garandeert de integriteit van de overname, met volledige controle over het beeldhouwwerk in zowel de digitale als fysieke wereld. Opsplitsing van de Zamarad-NFT kan de belegger een interessant rendement bieden.

Voor de veeleisende kunstverzamelaar, NFT-kenner en belegger is deze eenmalige race de ultieme overwinning.

