Zefr et Meta élargissent les mesures de vérification de l'adéquation des marques alimentées par l'IA au fil Instagram, et ajoutent de nouvelles langues

LOS ANGELES, 1 août 2023 /PRNewswire/ -- La solution de vérification de l'adéquation des marques de Zefr pour le fil Instagram est maintenant disponible. Cette solution de mesure alimentée par l'IA offre aux spécialistes du marketing encore plus de transparence dans leurs campagnes Meta, en mesurant la sécurité et l'adéquation des marques selon les normes de l'Alliance mondiale pour des médias responsables (GARM) concernant les publications dans les fils d'actualité sur Instagram et Facebook.

De plus, la solution de vérification sera désormais disponible dans encore plus de territoires mondiaux, afin de soutenir les spécialistes du marketing en anglais, en espagnol, en français, en arabe, en chinois et en portugais. Les annonceurs auront un accès complet à la mesure de leur fil Instagram au moyen de leur tableau de bord Atrium, ce qui assure une transparence complète sur toutes les plateformes, y compris Meta, TikTok et YouTube.

Meta a récemment annoncé de nouveaux filtres d'inventaire pour les fils Facebook et Instagram qui sont maintenant distribués aux annonceurs dans ces nouveaux marchés mondiaux. L'ajout de filtres d'inventaire et l'expansion de la fonction de vérification de l'adéquation des marques par des tiers soulignent l'engagement continu de Zefr et de Meta à l'égard de l'innovation essentielle au sein de l'industrie, alimentée par la technologie d'IA qui renforce la transparence à l'égard des annonceurs et les contrôles de l'adéquation des marques.

« Plus tôt cette année, nous avons commencé à déployer notre solution de vérification de l'adéquation des marques auprès de tiers avec la solution de Zefr pour les fils Facebook dans le cadre du lancement de nos contrôles d'adéquation des marques alimentés par l'IA. Nous sommes heureux d'élargir cette solution au fil Instagram, offrant aux entreprises une autre solution pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité et d'adéquation des marques. En plus de l'anglais et de l'espagnol, notre solution de vérification de l'adéquation des marques est également étendue à quatre langues supplémentaires et la fonction de vérification de l'adéquation des marques par des tiers pour Reels sera disponible en août. Nous avons hâte de partager de nouvelles offres d'expansion pour la solution de vérification de l'adéquation des marques au cours des prochains mois. » Samantha Stetson, vice-présidente, Conseil des clients et relations commerciales avec l'industrie.

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre processus de vérification de l'adéquation des marques par un tiers alimenté par l'intelligence artificielle pour le fil Instagram. Cette innovation marque une autre étape importante dans l'industrie, en offrant aux entreprises une transparence concernant leurs marques connexes sur Facebook et Instagram. Notre collaboration continue avec Meta, notre couverture mondiale élargie et notre engagement à l'égard de la transparence conformément aux normes GARM permettent aux annonceurs du monde entier d'investir de façon plus responsable dans les médias », a déclaré Rich Raddon, cofondateur et chef de la direction de Zefr.

Pour en savoir plus sur le produit de vérification de l'adéquation des marques de Zefr pour Meta, visitez www.zefr.com/atrium , ou écrivez-nous à [email protected] .

