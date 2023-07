Zefr + Meta expande a medição de adequação de marca com tecnologia de IA para o feed do Instagram, idiomas adicionais

LOS ANGELES, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a solução de verificação de adequação de marca terceirizada da Zefr para o feed do Instagram já está disponível. Essa solução de medição baseada em IA fornece aos profissionais de marketing ainda mais transparência em suas campanhas Meta, medindo a segurança e a adequação da marca GARM nos posicionamentos do feed do Instagram e do Facebook.

Medição de adequação de segurança Zefr + Meta para feed do Instagram

Além disso, a solução de verificação agora estará disponível em mais territórios globais, apoiando anunciantes em países com idiomas inglês, espanhol, francês, árabe, chinês e português. Os anunciantes terão acesso total a sua medição do feed do Instagram por meio de seu painel Atrium, o que oferece total transparência em todas as plataformas, incluindo Meta, TikTok e YouTube.

Recentemente, a Meta anunciou novos filtros de inventário para os feeds do Facebook e Instagram que agora estão sendo implementados para anunciantes nesses mercados globais adicionais. Tanto os filtros de inventário adicionais quanto os desenvolvimentos expandidos de verificação de adequação da marca terceirizada destacam o compromisso contínuo da Zefr e da Meta com a inovação crítica no setor, impulsionada pela tecnologia de IA que aprofunda a transparência do anunciante e os controles de adequação da marca.

"No início deste ano, começamos a implementar nossa solução de verificação de adequação de marca terceirizada com a Zefr para o feed do Facebook como parte do lançamento de nossos controles de adequação de marca baseados em IA. Estamos entusiasmados em expandir esta oferta para o feed do Instagram, oferecendo às empresas outra solução para ajudar a atender às necessidades de segurança e adequação da marca. Além de inglês e espanhol, nossa solução de verificação de adequação de marca também está sendo expandida para quatro idiomas adicionais e os testes para verificação de adequação de marca de terceiros para Reels começarão em agosto. Esperamos compartilhar mais ofertas de expansão para a solução de verificação de adequação da marca nos próximos meses". Samantha Stetson, vice-presidente, conselho de clientes e relações comerciais do setor.

"Temos o prazer de anunciar nossa verificação de adequação de marca terceirizada com IA para o feed do Instagram. Esta inovação marca outro passo importante no setor, oferecendo às marcas transparência em suas adjacências nos feeds do Facebook e Instagram. Nossa colaboração contínua com a Meta, cobertura global expandida e compromisso com a transparência mapeada para os padrões GARM permite um investimento de mídia mais responsável para anunciantes em todo o mundo", disse Rich Raddon, co-fundador e co-CEO da Zefr.

Para obter mais detalhes sobre o produto de verificação de adequação da marca Zefr para Meta, visite www.zefr.com/atrium ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

CONTATO: Hank Kim, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165518/Zefr_Instagram_Availability.jpg

FONTE Zefr

SOURCE Zefr