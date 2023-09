Zefr expande produto TikTok para oferecer aos anunciantes exclusões baseadas na adequação, em colaboração com o Filtro de Inventário TikTok

LOS ANGELES, 21 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Os parceiros de publicidade da Zefr já podem expandir suas metas de marketing responsável no TikTok. Isso é possível graças à colaboração da empresa com a solução patenteada de adequação do TikTok - o Filtro de Inventário TikTok. A Zefr está enviando sinais de vídeo para alimentar o Filtro de Inventário do TikTok (o mais avançado do setor) para assim garantir otimizações de adequação de acordo com os padrões do GARM, oferecendo aos anunciantes ainda mais controle e transparência quando usam o Filtro de Inventário TikTok em suas campanhas. Este processo colaborativo representa uma evolução na otimização da adequação das marcas e um passo significativo relativamente ao bloqueio excessivo de conteúdo por meio de abordagens tradicionais, como listas de inclusão estáticas ou o bloqueio de palavras-chave.

Desde seu lançamento em 2022, a Zefr mediu uma taxa de segurança de marcas no TikTok superior a 99%, com base nas definições padrão do GARM, em campanhas globais. Além da segurança das marcas, esta colaboração fortalecerá ainda mais a confiança dos anunciantes na respectiva adequação, de acordo com cada definição padrão do GARM sobre adequação de marcas. A Zefr e o TikTok continuarão a colaborar na expansão desses recursos ao longo de 2023.

Inédita no mercado, esta inovação foi desenvolvida para simplificar a otimização da adequação das marcas sem comprometer a escala. Os anunciantes globais da Zefr podem selecionar suas configurações de pré-lance com o Filtro de Inventário TikTok, disponível no gerenciador de anúncios do TikTok. Em seguida, o painel da Zefr oferecerá transparência em nível de vídeo e relatórios sobre a adjacência dos anúncios, mapeada de acordo com os padrões do GARM. Caso a Zefr identifique algum conteúdo inadequado, esse conteúdo será sinalizado no TikTok para assim otimizar continuamente a adequação da marca.

"É emocionante ver que os Sinais de Adequação da Zefr estão disponíveis em todo o mundo graças a essa parceria com os Filtros de Inventário do TIkTok. Essa inovação representa mais um passo importante no setor, oferecendo transparência e otimização às marcas globais da Zefr com base nos padrões de adequação do GARM", disse Rich Raddon, cofundador e codiretor executivo da Zefr.

"A inovação contínua do TikTok em termos de adequação de marcas reforça o compromisso, assumido pela Zefr, de oferecer aos anunciantes uma visão abrangente da adequação de suas marcas nas plataformas, mapeada de acordo com as definições padrão do setor fornecidas pelo GARM. Os anunciantes globais da Zefr podem acessar e intervir em suas campanhas em todos os mercados onde o Filtro de inventário TikTok está disponível, com cobertura na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio, na América Latina e na região Ásia-Pacífico.

Contato para a imprensa:

Hank Kim

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2216992/Zefr_TikTok_Logo.jpg

FONTE Zefr

SOURCE Zefr