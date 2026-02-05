Zendure annonce en avant-première la série SolarFlow de nouvelle génération évoluée - Stockage solaire plug-in à IA redéfini

PARIS, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionnier mondial des systèmes de gestion énergétique domestique plug-in (HEMS), est ravi de présenter en avant-première la nouvelle génération évoluée de sa célèbre série SolarFlow : le SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ et SolarFlow 1600 AC+.

S'appuyant sur le succès de ses solutions solaires plug-in, Zendure introduit des avancées révolutionnaires conçues pour maximiser l'indépendance énergétique, réduire fortement les coûts d'électricité et s'intégrer parfaitement aux maisons intelligentes modernes.

Ces modèles évolués offrent une autoconsommation encore plus élevée, des économies potentielles jusqu'à 1 686 € par an pour les propriétaires de systèmes photovoltaïques sur toiture, et une installation plug-and-play simplifiée (installation autonome possible jusqu'à 900 W ; installation professionnelle obligatoire au-delà).

Principaux points forts de la nouvelle génération

Performance puissante : Jusqu'à 2400 W de puissance CA bidirectionnelle, sortie totale atteignant 4800 W, et support jusqu'à 3200 W pour une alimentation de secours fiable en cas de panne.

: Jusqu'à 2400 W de puissance CA bidirectionnelle, sortie totale atteignant 4800 W, et support jusqu'à 3200 W pour une alimentation de secours fiable en cas de panne. Mode ZENKI™ : Prédiction et planification révolutionnaires pilotées par IA qui optimisent intelligemment la charge et la décharge en fonction des prévisions météo, des habitudes de consommation du foyer et des tarifs électriques dynamiques.

: Prédiction et planification révolutionnaires pilotées par IA qui optimisent intelligemment la charge et la décharge en fonction des prévisions météo, des habitudes de consommation du foyer et des tarifs électriques dynamiques. ZenGuard™ : Architecture de sécurité multicouche avec protection prédictive, maintenance active et suppression incendie renforcée pour une tranquillité d'esprit totale. •

: Architecture de sécurité multicouche avec protection prédictive, maintenance active et suppression incendie renforcée pour une tranquillité d'esprit totale. • HEMS 2.0 : Gestion énergétique domestique améliorée pour une compatibilité sans effort avec les systèmes PV existants, pompes à chaleur, bornes de recharge VE (y compris Tesla) et appareils à haute puissance.

: Gestion énergétique domestique améliorée pour une compatibilité sans effort avec les systèmes PV existants, pompes à chaleur, bornes de recharge VE (y compris Tesla) et appareils à haute puissance. Extension flexible: Stockage batterie LiFePO₄ scalable à partir d'unités de base de 1,92–2,4 kWh, extensible jusqu'à 16,8 kWh, avec conception étanche IP65 et garantie de 10 ans.

La série SolarFlow de nouvelle génération sera bientôt disponible, avec des offres de lancement exclusives incluant des remises importantes et des sets de panneaux PV en bonus pour les premiers adoptants.

Restez à l'écoute pour le dévoilement complet et les détails de précommande.

À propos de Zendure Zendure est le pionnier mondial des systèmes de gestion énergétique domestique plug-in (HEMS), implanté dans les centres technologiques de Silicon Valley (États-Unis), la Greater Bay Area (Chine), le Japon et l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre fiable et abordable aux foyers du monde entier en démocratisant les dernières technologies EnergyTech. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

