Zendure präsentiert die weiterentwickelte nächste Generation der SolarFlow-Serie - KI-gestützter Plug-in-Solarspeicher neu definiert

Zendure DE GmbH

Feb 05, 2026, 16:40 ET

BERLIN, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, der globale Pionier für Plug-in Home Energy Management Systems (HEMS), freut sich, die weiterentwickelte nächste Generation seiner gefeierten SolarFlow-Serie vorzustellen: den SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ und SolarFlow 1600 AC+.

Auf dem Erfolg seiner Plug-in-Solarlösungen aufbauend, präsentiert Zendure bahnbrechende Neuerungen, die maximale Energieunabhängigkeit, deutliche Senkung der Stromkosten und nahtlose Integration in moderne Smart Homes ermöglichen.

Diese weiterentwickelten Modelle bieten einen noch höheren Eigenverbrauch, potenzielle Einsparungen von rund 2.000 € jährlich für Dach-PV-Besitzer und eine vereinfachte Plug-and-Play-Installation (professionelle Installation empfohlen für Systeme über 800 W).

Wichtige Highlights der neuen Generation

  • Leistungsstarke Performance: Bis zu 2400 W bidirektionale AC-Leistung, Gesamtausgang bis 4800 W und Unterstützung bis 3200 W für zuverlässige Notstromversorgung bei Ausfällen. •
  • ZENKI™-Modus: Revolutionäre KI-gestützte Vorhersage und Planung, die Laden und Entladen intelligent an Wetterprognosen, Verbrauchsverhalten und dynamische Tarife anpasst.
  • ZenGuard™: Mehrschichtige Sicherheitsarchitektur mit prädiktivem Schutz, aktiver Wartung und verbessertem Brandschutz für maximale Sicherheit.
  • HEMS 2.0: Verbessertes Home Energy Management für mühelose Kompatibilität mit bestehenden PV-Anlagen, Wärmepumpen, EV-Ladegeräten (inklusive Tesla) und Hochleistungsgeräten.
  • Flexible Erweiterung: Skalierbarer LiFePO₄-Batteriespeicher ab Basiseinheiten mit 1,92–2,4 kWh, erweiterbar bis 16,8 kWh, mit IP65-Wetterschutz und 10 Jahren Garantie.

Die nächste Generation der SolarFlow-Serie wird in Kürze verfügbar sein, mit exklusiven Launch-Angeboten inklusive hoher Rabatte und Bonus-PV-Panel-Sets für Frühkäufer.

Bleiben Sie gespannt auf die vollständige Enthüllung und Pre-Order-Details.

Über Zendure 

Zendure ist der globale Pionier für Plug-in Home Energy Management Systems (HEMS) mit Standorten in den Technologiezentren Silicon Valley (USA), Greater Bay Area (China), Japan und Deutschland. Die Mission von Zendure ist es, zuverlässige und bezahlbare saubere Energie für Haushalte weltweit bereitzustellen, indem die neueste EnergyTech popularisiert wird. Sein revolutionäres SolarFlow-Balkon-Energiespeichersystem verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und resiliente Energiequelle für den Alltag.

Kontakt

Chris Patrick
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2878172/image_1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg 

