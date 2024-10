Zendure begeht den World Energy Day 2024 mit dem Bekenntnis zu einer nachhaltigen Energiezukunft

DÜSSELDORF, Deutschland, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Anlässlich des World Energy Day bekräftigt Zendure, ein schnell wachsendes Energietechnologieunternehmen, sein Engagement für Nachhaltigkeit und Energieunabhängigkeit. Angesichts steigender Energiekosten und zunehmender Umweltbedenken haben die innovativen Energiespeicherlösungen von Zendure einen bedeutenden Einfluss auf der ganzen Welt.

image

Der World Energy Day, der jährlich am 22. Oktober begangen wird, soll das Bewusstsein für die Bedeutung erneuerbarer Energien und eines verantwortungsvollen Verbrauchs fördern. Er wurde während des World Energy Forum, 2012 ins Leben gerufen und unterstreicht die Notwendigkeit von Lösungen, die ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit unterstützen – Werte, die im Mittelpunkt der Mission von Zendure stehen.

SuperBase V: Ein Wendepunkt in der Energieunabhängigkeit

SuperBase V von Zendure mit seiner Semi-Solid-State-Batterie und einer Online-USV ohne Ausfallzeiten bietet eine erweiterbare Kapazität von bis zu 64 kWh und eine duale Spannung von 120V/240V. Es ist vielseitig einsetzbar für Eigenheime, Wohnmobile und das Aufladen von Elektrofahrzeugen, lässt sich nahtlos mit Solarenergie kombinieren und optimiert die Nutzungszeittarife (Time-of-Use, TOU), so dass die Nutzer ihre Energiekosten senken können, indem sie in den Nebenzeiten aufladen und in den Spitzenzeiten entladen.

Revolutioniert die Energieeffizienz mit intelligenter Automatisierung

Hyper 2000 von Zendure ist die erste Energielösung mit Multi-Set-Koordination, bidirektionalem, AC-gekoppeltem Laden und einem modularen, stapelbaren Design. Es funktioniert mit allen handelsüblichen Balkonkraftwerken und Aufdach-PV-Anlagen und kann sowohl Energie ins Netz einspeisen als auch Strom aus dem Netz beziehen. Integriert in Nord Pool und Rabot Charge nutzt Hyper 2000 dynamische Tarife und intelligente Automatisierung zur Optimierung des Stromverbrauchs, zur Senkung der Energierechnungen und zur Senkung des Spitzenbedarfs, wodurch die Netzinfrastruktur entlastet und gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit gefördert wird.

Engagement für nachhaltige Energie

Der World Energy Day unterstreicht die Dringlichkeit des Übergangs zu nachhaltiger Energie, und Zendure steht an der Spitze dieser Bewegung. Durch die Bereitstellung innovativer Speicherlösungen versetzt Zendure seine Kunden in die Lage, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und die Energiekosten zu senken, und ebnet so den Weg für eine sauberere und widerstandsfähigere Zukunft.

„Unser Ziel ist es, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte auf der ganzen Welt bereitzustellen, indem wir die neueste Energietechnologie verbreiten", sagte Bryan Liu, CEO von Zendure. „Der World Energy Day erinnert uns daran, dass wir bei der Gestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft eine zentrale Rolle spielen."

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Unternehmen mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China, Japan und Deutschland. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalte mit zuverlässiger und erschwinglicher sauberer Energie zu versorgen, indem es die neueste Energietechnologie weiterentwickelt.

Medienkontakt: Chris Patrick, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2538255/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpg