Zendure marque la Journée mondiale de l'énergie 2024 en s'engageant pour un avenir énergétique durable

DÜSSELDORF, Allemagne, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de l'énergie, Zendure, une entreprise de technologie énergétique à croissance rapide, réaffirme son engagement en faveur de la durabilité et de l'indépendance énergétique. Alors que les coûts de l'énergie augmentent et que les préoccupations environnementales s'intensifient, les solutions innovantes de Zendure en matière de stockage de l'énergie ont un impact significatif dans le monde entier.

image

La Journée mondiale de l'énergie, célébrée chaque année le 22 octobre, vise à sensibiliser à l'importance des énergies renouvelables et de la consommation responsable. Créée à l'occasion du Forum mondial de l'énergie 2012, elle souligne la nécessité de trouver des solutions qui soutiennent la durabilité environnementale et économique, des valeurs qui sont au cœur de la mission de Zendure.

SuperBase V : un changement de cap pour l'indépendance énergétique

Le SuperBase V de Zendure, avec sa batterie semi-solide et son onduleur UPS sans interruption, offre une capacité extensible allant jusqu'à 64 kWh et une double tension 120V/240V. Polyvalent pour les maisons, les véhicules de loisirs et la recharge des véhicules électriques, il s'intègre parfaitement à l'énergie solaire et optimise les tarifs en fonction de l'heure d'utilisation, aidant les utilisateurs à réduire leurs coûts énergétiques en chargeant pendant les heures creuses et en déchargeant pendant les heures pleines.

L'automatisation intelligente révolutionne l'efficacité énergétique

L'Hyper 2000 de Zendure est la première solution énergétique à coordination multi-ensembles, dotée d'une solution de recharge bidirectionnelle couplée en CA et d'une conception modulaire empilable. Il fonctionne avec toutes les centrales de balcon et les systèmes photovoltaïques de toiture disponibles dans le commerce et peut à la fois injecter de l'énergie dans le réseau et en tirer de l'énergie. Intégré à Nord Pool et Rabot Charge, Hyper 2000 utilise des tarifs dynamiques et une automatisation intelligente pour optimiser la consommation d'électricité, réduire les factures d'énergie et diminuer la demande aux heures de pointe, soulageant ainsi l'infrastructure du réseau tout en soutenant la durabilité environnementale.

Engagement en faveur de l'énergie durable

La Journée mondiale de l'énergie souligne l'urgence de la transition vers l'énergie durable, et Zendure est à l'avant-garde de ce mouvement. En proposant des solutions de stockage innovantes, Zendure permet à ses clients de réduire leur empreinte carbone et leurs coûts énergétiques, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus propre et plus résilient.

« Notre mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en popularisant les dernières technologies énergétiques. La Journée mondiale de l'énergie nous rappelle le rôle essentiel que nous jouons dans la construction d'un avenir énergétique durable, » a déclaré Bryan Liu, PDG de Zendure.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des entreprises EnergyTech à la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley, aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux ménages, en faisant progresser les technologies énergétiques les plus récentes.

Contact presse : Chris Patrick, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538255/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpg