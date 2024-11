Zendure et BOÉ Motorsports célèbrent les 75 ans du MotoGP avec l'énergie durable au Grand Prix de Barcelone

BARCELONE, Espagne, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, une énergietech à croissance rapide, a marqué la grande finale de la saison du 75e anniversaire de MotoGP par une contribution spéciale lors de la course de Barcelone, renforçant ainsi son engagement en faveur d'une énergie plus durable dans le championnat du monde de moto. En collaboration avec BOÉ Motorsports , Zendure a alimenté le MotoGP avec ses solutions solaires Hyper 2000, AIO 2400, SuperBase V, Hub 2000 et Ace 1500, démontrant le potentiel de l'énergie durable pour l'environnement des courses.

Bilan de la saison anniversaire

Alors que la saison du 75e anniversaire s'achève, l'évolution du MotoGP a été célébré par des réflexions historiques et des courses intenses en émotions. BOÉ Motorsports a réalisé une performance majeure avec les pilotes David Muñoz (5e) et Joel Kelso (9e), s'assurant ainsi la 4e place au classement par équipe de la catégorie Moto3. La saison prochaine s'annonce prometteuse avec l'arrivée de Ruche Moodley au sein de BOÉ. Cette année, le Grand Prix de Barcelone a pris en charge la course finale en solidarité à Valence, unissant ainsi la communauté des pilotes.

Zendure continue à promouvoir l'utilisation durable de l'énergie dans le sport automobile

Tout au long de la saison, Zendure a fourni au paddock du MotoGP et à l'équipe BOÉ des solutions d'énergie propre. Lors du Grand Prix d'Allemagne, l'Ace 1500 de Zendure a alimenté le matériel de l'équipe et les zones de camping, offrant une énergie durable et hors réseau à la demande. D'autres produits, notamment l'Hyper 2000 et la SuperBase V, ont été présentés, permettant aux fans de découvrir la gamme complète de technologies solaires de Zendure dans des zones d'exposition interactives avec des installations de balcon simulées. Les fans pourront également utiliser les stations de recharge SuperBase V situées autour du paddock pour leurs appareils personnels tels que les smartphones et les tablettes, grâce au soutien de Zendure.

« Au cours d'une saison aussi historique, il était particulièrement important pour nous de combiner l'histoire et les derniers développements techniques pour soutenir le motocyclisme dans la transition durable vers une énergie plus propre », déclare Jolene Shang, directrice du marketing, Zendure. « Avec notre nouvelle Hyper 2000, et de nouvelles batteries avec des normes de sécurité plus élevées, maintenant disponibles sur le site officiel avec des réductions Black Friday, nous sommes sur la bonne voie pour contribuer activement à un monde du sport automobile plus durable. »

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des entreprises EnergyTech à la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley, aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux ménages, en faisant progresser les technologies énergétiques les plus récentes. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie sur balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie de tous les jours.

PERSONNE DE CONTACT : Chris Patrick, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556452/image_5017297_28306003.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556451/image_5017297_28305925.jpg