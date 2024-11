Zendure und BOÉ Motorsports feiern 75 Jahre MotoGP mit nachhaltiger Energie beim Großen Preis von Barcelona

BARCELONA, Spanien, 15. November 2024 /PRNewswire/ – Zendure, ein schnell wachsendes EnergyTech-Unternehmen, markierte das große Finale der 75. Jubiläumssaison der MotoGP mit einem besonderen Auftritt beim Rennen in Barcelona und bekräftigte damit sein Engagement für mehr nachhaltige Energie in der Motorrad-Weltmeisterschaft. In Zusammenarbeit mit BOÉ Motorsports , hat Zendure die MotoGP mit seinen Solarlösungen Hyper 2000, AIO 2400, SuperBase V, Hub 2000, und Ace 1500 mit Strom versorgt und damit das Potenzial nachhaltiger Energie für den Rennsport demonstriert.

Rückblick auf die Jubiläumssaison

Zum Abschluss der 75. Jubiläumssaison wurde die Reise der MotoGP mit historischen Reflexionen und hochspannenden Rennen gefeiert. BOÉ Motorsports erzielte mit den Fahrern David Muñoz (5. Platz) und Joel Kelso (9. Platz) beachtliche Erfolge und sicherte sich Platz 4 in der Moto3-Teamwertung. Die nächste Saison sieht vielversprechend aus, denn Ruche Moodley schließt sich BOÉ an. In diesem Jahr übernahm der Große Preis von Barcelona das letzte Rennen aus Solidarität mit Valencia und vereinte so die Rennsportgemeinschaft.

Zendure treibt die nachhaltige Energienutzung im Motorsport weiter voran

Während der gesamten Saison hat Zendure das MotoGP-Paddock und das BOÉ-Team mit sauberen Energielösungen versorgt. Beim Großen Preis von Deutschland versorgte die tragbare Ace 1500 von Zendure die Teamausrüstung und die Campingplätze mit nachhaltiger, netzunabhängiger Energie auf Abruf. Weitere Produkte, darunter Hyper 2000 und SuperBase V, wurden vorgestellt, so dass die Fans die gesamte Palette der Zendure-Solartechnologie in interaktiven Ausstellungsbereichen mit simulierten Balkonaufbauten erkunden konnten. Mit Unterstützung von Zendure konnten die Fans auch SuperBase V-Ladestationen im Fahrerlager für persönliche Geräte wie Smartphones und Tablets nutzen.

„In einer solch historischen Saison war es uns besonders wichtig, Geschichte und neueste technische Entwicklungen zu verbinden, um den Motorradsport beim nachhaltigen Übergang zu mehr sauberer Energie zu unterstützen", sagte Jolene Shang, Chief Marketing Officer bei Zendure. „Mit unserem neuen Hyper 2000 und neuen Batterien mit höheren Sicherheitsstandards, die jetzt auf der offiziellen Website mit Black Friday-Rabatten erhältlich sind, sind wir auf dem besten Weg, einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Motorsportwelt zu leisten."

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Unternehmen mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China, Japan und Deutschland. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalte mit zuverlässiger und erschwinglicher sauberer Energie zu versorgen, indem es die neueste Energietechnologie weiterentwickelt. Sein revolutionäres SolarFlow-Balkon-Energiespeichersystem verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und belastbare Energiequelle für das tägliche Leben.

