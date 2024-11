Zendure lance des solutions énergétiques optimisées pour l'hiver et des offres anticipées exclusives pour le Black Friday

DÜSSELDORF, Allemagne, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche de l'hiver, Zendure, une société de technologie énergétique à croissance rapide, lance son portefeuille de stockage d'énergie Hyper 2000 & AB1000S pour offrir des performances fiables pendant les mois les plus froids. Juste à temps pour la saison, Zendure propose également des offres exclusives pour le Black Friday avec jusqu'à 29 % de réduction. Cette solution de stockage permet de lutter contre les risques liés aux batteries en hiver, tels que la surdécharge et la perte de capacité, et d'assurer une gestion efficace de l'énergie ainsi qu'une alimentation régulière de la maison, même lorsque l'ensoleillement est limité.

Hyper 2000 avec technologie anti-décharge intelligente

Conçue pour résister aux environnements hivernaux , la gamme Hyper 2000 & AB1000S de Zendure est dotée d'une protection anti-décharge intelligente et d'une charge bidirectionnelle couplée au courant alternatif. Lorsque la capacité de la batterie tombe à environ 5 % et que la lumière est insuffisante pour permettre la charge solaire, l'Hyper 2000 commence automatiquement à tirer de l'énergie du réseau. Il chauffe la batterie à une température supérieure à zéro degré avant de la recharger au niveau de puissance personnalisé (recommandé à 50 %), ce qui garantit que la batterie reste dans un état opérationnel sûr pendant les périodes de froid et d'obscurité prolongées. Avec une résistance à l'eau IP65 et un boîtier robuste, les systèmes de stockage de Zendure sont idéaux pour une utilisation sur le balcon ou dans le jardin en hiver.

Modules solaires à haut rendement et résistants aux intempéries

Les nouveaux panneaux solaires bifaciaux de 435 W de Zendure sont conçus pour résister aux conditions hivernales difficiles. Les modules monocristallins bifaciaux captent la lumière directe du soleil par l'avant et réfléchissent la lumière par l'arrière, fournissant jusqu'à 565,5 W pour un rendement accru de 30 %. Ces panneaux durables peuvent supporter des charges de vent allant jusqu'à 2 400 Pa et des charges de neige allant jusqu'à 5 400 Pa, tout en maximisant l'utilisation de l'espace et en garantissant un rendement dans divers climats.

Réducations Black Friday sur les offres groupées hivernales

Jusqu'au 19 novembre 2024, Zendure propose des prix anticipés pour le Black Friday sur des offres groupées de stockage d'énergie, comprenant les batteries Hyper 2000 et AB1000S avec les panneaux solaires bifaciaux. Chaque achat comprend un moniteur d'énergie Shelly Pro 3EM gratuit. Les options de l'offre groupée comprennent :

