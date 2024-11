Zendure führt winteroptimierte Energielösungen und exklusive Black Friday Early Bird Deals ein

DÜSSELDORF, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Mit dem Herannahen des Winters bringt Zendure, ein schnell wachsendes EnergyTech-Unternehmen, sein Hyper 2000- und AB1000S-Energiespeicherportfolio auf den Markt, um in den kälteren Monaten zuverlässige Leistung zu liefern. Pünktlich zur kalten Jahreszeit bietet Zendure außerdem exklusive Early Bird Deals zum Black Friday mit einem Preisnachlass von bis zu 29 %. Diese Speicherlösung bekämpft winterliche Akkurisiken wie z. B. übermäßiges Entladen und Kapazitätsverlust, und sorgt für ein effizientes Energiemanagement und eine konstante Stromversorgung zu Hause, selbst bei begrenzter Sonneneinstrahlung.

Hyper 2000 mit intelligenter Anti-Entladungs-Technologie

Das Hyper 2000- und AB1000S-Portfolio von Zendure wurde für den Einsatz in winterlichen Umgebungen entwickelt und verfügt über einen intelligenten Entladeschutz sowie eine bidirektionale Ladung mit Wechselstromkopplung. Wenn die Akkukapazität auf etwa 5 % sinkt und das Licht nicht mehr ausreicht, um die Solarzellen aufzuladen, beginnt das Hyper 2000-System automatisch, Strom aus dem Netz zu beziehen. Es heizt den Akku auf über Null Grad auf, bevor er auf die individuell eingestellte Leistungsstufe (empfohlene 50 %) aufgeladen wird, sodass der Akku auch bei längerer Kälte und Dunkelheit in einem sicheren Betriebszustand bleibt. Mit Wasserdichtigkeit nach IP65 und einem robusten Gehäuse sind die Speichersysteme von Zendure ideal für den winterlichen Einsatz auf dem Balkon oder im Garten.

Hocheffiziente, witterungsbeständige Solarmodule

Die neuen bifazialen 435-W-Solarmodule von Zendure sind so konzipiert, dass sie strengen Winterbedingungen standhalten. Die bifazialen monokristallinen Module fangen direktes Sonnenlicht von der Vorderseite ein und reflektieren das Licht von der Rückseite, wodurch sie bis zu 565,5 W liefern und den Wirkungsgrad um 30 % steigern. Diese langlebigen Paneele können Windlasten von bis zu 2.400 Pa und Schneelasten von bis zu 5.400 Pa standhalten, während sie die Raumnutzung maximieren und die Leistung in verschiedenen Klimazonen sicherstellen.

Vorgezogene Black Friday Deals für wintertaugliche Pakete

Bis zum 19. November 2024 bietet Zendure am Black Friday Vorzugspreise für Energiespeicherpakete mit Hyper 2000- und AB1000S-Akkus und bifazialen Solarmodulen an. Zu jedem Kauf gehört ein kostenloser Energiemonitor Shelly Pro 3EM. Bündeloptionen umfassen:

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Unternehmen mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China, Japan und Deutschland. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalte mit zuverlässiger und erschwinglicher sauberer Energie zu versorgen, indem es die neueste Energietechnologie weiterentwickelt.

