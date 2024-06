Zendure lance deux nouveaux excellents produits, SolarFlow Hyper et SolarFlow Ace, à l'Intersolar DE 2024

SolarFlow Hyper est le premier système solaire rechargeable à coordination multi-ensembles au monde avec une solution de stockage bidirectionnelle couplée en CA

DÜSSELDORF, Allemagne, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Zendure , une société EnergyTech en pleine croissance, annonce le lancement de deux produits révolutionnaires — SolarFlow Hyper et SolarFlow Ace — à l'Intersolar DE 2024. Ces solutions de pointe s'apprêtent à redéfinir le domaine du stockage et de la gestion de l'énergie domestique, offrant des performances, une polyvalence et une rentabilité inégalées.

Une nouvelle ère pour le stockage de l'énergie solaire grâce à SolarFlow Hyper

SolarFlow Hyper est la solution ultime de stockage d'énergie Plug & Play couplée en CA qui établit de nouvelles normes en matière d'innovation dans le domaine de l'énergie propre. Doté d'une technologie de pointe pour le stockage d'énergie sur les balcons et d'une rentabilité inégalée pour les propriétaires de systèmes photovoltaïques sur les toits, SolarFlow Hyper se distingue comme le choix idéal pour ceux qui recherchent des performances de pointe et des solutions économiques dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire.

ZenLink amplifiera l'énergie verte à travers plusieurs SolarFlow Hyper

ZenLink de Hyper 2000 est une technologie de communication locale qui permet à plusieurs SolarFlow Hyper de se connecter et de communiquer de manière autonome au sein du microréseau d'une maison. En plus de la solution couplée en CA, la mise en réseau avancée de ZenLink permet à plusieurs ensembles Hyper de se synchroniser sans effort sur la même phase, plafonnant la puissance totale à 1 800 W. En outre, prenant en charge une impressionnante plage MPPT de 1,8 à 5,4 kW, les ensembles SolarFlow Hyper sur chaque phase peuvent stocker de 7,68 kWh à 23,04 kWh. Cette innovation simplifie également l'installation, permettant aux électriciens non professionnels de vérifier la connectivité des phases, réduisant ainsi les coûts et la durée d'installation.

Tarification au temps d'utilisation pour des économies d'énergie intelligentes

SolarFlow Hyper offre une optimisation élargie des coûts grâce au principe de tarification au temps d'utilisation. Avec une capacité de charge bidirectionnelle en CA de 1 200 W, Hyper intègre les notifications de tarification de Nord Pool pour charger lorsque les prix de l'électricité sont bas et décharger lorsqu'ils sont élevés. En surveillant activement les prix de l'énergie à l'avance et en y réagissant, Hyper garantit des économies maximales et un meilleur contrôle sur la gestion de l'énergie. En outre, le mode de planification énergétique personnalisé d'Hyper permet aux utilisateurs de s'engager dans une gestion énergétique avancée et de tirer parti des habitudes de consommation, des appareils intelligents et des prix de l'énergie en temps réel pour une efficacité optimale.

Aperçu des principales caractéristiques de SolarFlow Hyper

Premier système solaire rechargeable à coordination multi-ensembles au monde avec une solution de stockage bidirectionnelle couplée en CA et une conception modulaire empilable

Le couplage multi-ensembles ZenLink offre une plage MPPT de 1,8 à 5,4 kW et une sortie CA de 1,2 à 1,8 kW, avec une capacité de 7,67 kWh à 23,04 kWh.

Le principe de tarification au temps d'utilisation intègre les prix de gros de l'électricité de Nord Pool

SolarFlow Ace : redéfinir l'alimentation portable

Le SolarFlow Ace vient enrichir la gamme Zendure SolarFlow et apparaît comme une extension dynamique conçue pour les scénarios connectés au réseau et hors réseau. Conçu pour répondre aux exigences en matière d'alimentation de secours lors des aventures en plein air et des urgences imprévues, il s'intègre parfaitement aux systèmes de batterie de pointe AB1000 et AB2000 de Zendure. L'Ace se distingue par son adaptabilité exceptionnelle, son alimentation de secours fiable, sa capacité substantielle de 7,68 kWh et sa garantie de qualité supérieure, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de solutions d'alimentation portables.

Compatibilité avec Shelly

Zendure et Shelly ont forgé un partenariat stratégique, qui a abouti à la création de l'innovant ZEN+ Home Energy Hub. Cette collaboration garantit une compatibilité parfaite entre les produits Zendure, y compris les nouveaux produits SolarFlow Hyper et SolarFlow Ace, et les appareils intelligents de Shelly, tels que Shelly Pro 3EM. Cela permet aux propriétaires de créer un système de gestion de l'énergie intelligent, offrant un meilleur contrôle de la consommation d'énergie et des économies de coûts.

Prix et disponibilité

Hyper 2000 et Ace 1500 sont disponibles à partir du 19 juin 2024 (GMT+1) à partir de 799 euros et 499 euros (hors TVA). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : zendure.de .

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des startups de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en vulgarisant les dernières technologies énergétiques.

