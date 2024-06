Zendure stellt mit SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace zwei neue Spitzenprodukte auf der Intersolar DE 2024 vor

SolarFlow Hyper ist das weltweit erste Multiset-Koordinations-Stecksystem mit einer bidirektionalen AC-gekoppelten Speicherlösung

SolarFlow Ace ist eine vielseitige Erweiterung von SolarFlow für netzunabhängige und netzgebundene Lösungen

DÜSSELDORF, Deutschland, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, ein schnell wachsendes EnergyTech-Unternehmen, gibt die Einführung von zwei bahnbrechenden Produkten, SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace, auf der Intersolar DE 2024 bekannt. Diese fortschrittlichen Lösungen werden den Bereich der häuslichen Energiespeicherung und -verwaltung neu definieren und bieten unübertroffene Leistung, Vielseitigkeit und Kosteneffizienz.

Eine neue Ära der Solarenergiespeicherung von SolarFlow Hyper

SolarFlow Hyper ist die endgültige Plug & Play AC-Kopplungs-Energiespeicherlösung, die neue Maßstäbe in der Innovation sauberer Energie setzt. Mit seiner fortschrittlichen Technologie für die Speicherung von Balkonenergie und seiner unübertroffenen Kosteneffizienz für Besitzer von PV-Aufdachanlagen ist der SolarFlow Hyper die erste Wahl für alle, die auf der Suche nach modernster Leistung und wirtschaftlichen Lösungen im Bereich der Solarenergienutzung sind.

ZenLink verstärkt grüne Energie über mehrere SolarFlow Hyper

ZenLink von Hyper 2000 ist eine lokale Kommunikationstechnologie, die es mehreren SolarFlow Hyper ermöglicht, sich autonom zu verbinden und innerhalb des Mikronetzes eines Hauses zu kommunizieren. Zusammen mit der AC-gekoppelten Lösung ermöglicht die fortschrittliche ZenLink-Vernetzung die mühelose Synchronisierung mehrerer Hyper-Sets auf derselben Phase, wobei die Gesamtleistung auf 1.800 W begrenzt wird. Außerdem können die SolarFlow Hyper-Sets mit einem beeindruckenden MPPT-Bereich von 1,8 bis 5,4 kW auf jeder Phase zwischen 7,68 kWh und 23,04 kWh speichern. Diese Innovation vereinfacht auch die Installation, da Laien die Phasenkonnektivität überprüfen können, was sowohl die Kosten als auch die Einrichtungsdauer senkt.

Erweiterte TOU für intelligente Energieeinsparungen

SolarFlow Hyper bietet eine erweiterte Kostenoptimierung durch das Time-of-Use (TOU)-Prinzip. Mit 1200 W bidirektionaler AC-Ladefähigkeit integriert Hyper die Preisbenachrichtigungen von Nord Pool, um bei niedrigen Strompreisen zu laden und bei hohen Preisen zu entladen. Durch die aktive Überwachung und Reaktion auf Day-Ahead-Energiepreise gewährleistet Hyper maximale Kosteneinsparungen und eine bessere Kontrolle über das Energiemanagement. Darüber hinaus ermöglicht der individuelle Energieplanmodus von Hyper den Nutzern ein fortschrittliches Energiemanagement und die Nutzung von Verbrauchsmustern, intelligenten Geräten und Echtzeit-Energiepreisen für optimale Effizienz.

Die wichtigsten Merkmale von SolarFlow Hyper auf einen Blick

Weltweit erstes Multi-Set-Koordinations-Stecksystem mit bidirektionaler, AC-gekoppelter Speicherlösung und modularem stapelbaren Design

Das einphasige ZenLink Multiset-Linkage bietet einen MPPT-Bereich von 1,8 bis 5,4 kW und eine AC-Leistung von 1,2 bis 1,8 kW, 7,67 kWh bis 23,04 kWh Kapazität

Das Time-of-Use-Prinzip (TOU), das die Großhandelspreise für Strom von Nord Pool integriert

SolarFlow Ace: Tragbare Energie neu definieren

SolarFlow Ace erweitert die Zendure SolarFlow-Produktreihe um eine dynamische Erweiterung, die sowohl für netzgebundene als auch für netzunabhängige Szenarien geeignet ist. Es wurde für die Anforderungen an die Notstromversorgung bei Outdoor-Abenteuern und unvorhergesehenen Notfällen entwickelt und lässt sich problemlos mit den AB1000/2000-Batteriesystemen von Zendure kombinieren. Ace zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit, seine zuverlässige Notstromversorgung, seine beachtliche Kapazität von 7,68 kWh und seinen überragenden Garantieschutz aus und setzt damit neue Maßstäbe für tragbare Energielösungen.

Kompatibilität mit Shelly

Zendure und Shelly haben eine strategische Partnerschaft geschmiedet, die in dem innovativen ZEN+ Home Energy Hub mündete. Diese Zusammenarbeit gewährleistet eine nahtlose Kompatibilität zwischen Zendure-Produkten, einschließlich der neuen SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace, und Shelly's intelligenten Geräten wie Shelly Pro 3EM. Damit können Hausbesitzer ein intelligentes Energiemanagementsystem einrichten, das eine bessere Kontrolle über den Energieverbrauch und Kosteneinsparungen ermöglicht.

Preis und Verfügbarkeit

Hyper 2000 und Ace 1500 sind ab dem 19. Juni 2024 (GMT+1) zu Preisen ab 799 Euro und 499 Euro (ohne MwSt.) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter zendure.de.

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Startups im Bereich der Energietechnologie. Es verfügt über Technologie-Hubs im Silicon Valley und in der Greater Bay Area (beides USA) sowie in China, Japan und Deutschland. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalten auf der ganzen Welt zuverlässige und bezahlbare Lösungen für saubere Energie anzubieten und modernste Energietechnologie für alle zugänglich zu machen.

