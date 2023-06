Zendure présente ses solutions innovantes en matière d'énergie solaire au salon Intersolar Europe à Munich

BERLIN, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- Zendure , startup de technologie d'énergie propre à la croissance la plus rapide, présentera ses dernières solutions d'énergie solaire portables au salon Intersolar Europe à Munich, le premier événement mondial de l'industrie solaire, du 14 au 16 juin 2023.

Zendure présentera ses dernières innovations au stand B0.336 lors du salon Intersolar Europe. Parmi les produits présentés figurent SolarFlow , un système de stockage plug-and-play conçu pour exploiter l'énergie solaire des balcons, et SuperBase V , la première centrale électrique modulaire et portable dotée de batteries semi-solides pour des solutions plus sûres et plus propres.

UNE SOLUTION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE SUR BALCON POUR LES UTILISATEURS SOUCIEUX DE LEUR BUDGET

Zendure SolarFlow est un système de stockage plug & play convivial qui peut être facilement installé, assemblé et désassemblé en quelques étapes. Disponible sous la forme d'un ensemble complet comprenant un panneau solaire et un micro-onduleur de Zendure, il est compatible avec les panneaux solaires de balcon existants.

Le concentrateur photovoltaïque SolarFlow est doté d'une puissance de 800 W, d'un système intelligent de gestion des batteries et de batteries LFP qui stockent l'énergie pendant la journée. Chaque batterie individuelle a une capacité de 960 Wh et peut se connecter sans fil à quatre batteries, ce qui porte la capacité maximale à 3 840 Wh.

UNE ALIMENTATION INTELLIGENTE POUR TOUTE LA MAISON

Zendure SuperBase V dispose de batteries semi-solides à la pointe de l'industrie, avec une densité énergétique plus élevée et une meilleure résistance aux dommages. Avec des options de puissance personnalisables allant de 6,4 kWh à 64 kWh, elle peut alimenter un foyer classique pendant une semaine ou plus. Par ailleurs, il s'agit du premier et du seul système à fournir une double tension (120 V/240 V) à partir d'une seule unité de base, ce qui simplifie la recharge simultanée des petits et des gros appareils électroménagers.

« Nous sommes heureux de présenter nos produits et notre vision à l'occasion du salon Intersolar de Munich, a déclaré Bryan Liu, PDG et fondateur de Zendure. Nous sommes partisans de solutions innovantes, fiables et abordables en matière d'énergie durable. » Il a également exhorté les particuliers et les entreprises à prendre conscience de l'importance de l'énergie et à faire des choix durables afin de libérer tout le potentiel d'un monde plus durable.

À PROPOS DE ZENDURE Fondée en 2017, Zendure est l'une des startups Energy Tech qui connaît la croissance la plus rapide basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon, et en Allemagne. Notre mission est de fournir une énergie propre fiable et abordable aux ménages du monde entier en popularisant les dernières technologies de l'énergie.

Notre système révolutionnaire de stockage d'énergie sur balcon, SolarFlow, transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour alimenter notre vie quotidienne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Zendure.com et suivez Zendure sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

