Zendure presenteert AI-gedreven energioplossingen op Solar Solutions Amsterdam 2026

DÜSSELDORF, Duitsland, 10 maart 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, een wereldwijde pionier op het gebied van plug-in Home Energy Management Systems (HEMS), presenteert haar nieuwste innovaties op Solar Solutions Amsterdam 2026 (stand J14). De toonaangevende B2B-beurs voor hernieuwbare energie in Nederland vindt plaats van 10 tot en met 12 maart 2026 in Expo Greater Amsterdam (Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen). Het evenement brengt meer dan 500 innovaties en ruim 50 praktische seminars samen rond energieopslag, slimme oplossingen en zonne-energietechnologie.

Op stand J14 toont Zendure de vernieuwde SolarFlow-serie, waaronder de vlaggenschepen SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ en SolarFlow 1600 AC+. Deze systemen worden aangedreven door het intelligente HEMS 2.0 en de ZENKI™ AI-engine (ZENKI™ 2.0). Het systeem optimaliseert automatisch de energiestromen op basis van weersvoorspellingen, actuele elektriciteitsprijzen, huishoudelijk verbruik en dynamische tarieven. In ZENKI™ Mode kunnen gebruikers tot 73% besparen op hun energiekosten (tot €2.121 per jaar in geselecteerde markten), met naadloze integratie voor warmtepompen, EV-laadstations en meer dan 840 Europese energieleveranciers. De systemen zijn bovendien compatibel met slimme huissystemen via MQTT (Home Assistant, Homey en meer).

Nederland bevindt zich op een cruciaal keerpunt in de energietransitie. De populaire salderingsregeling wordt per 1 januari 2027 volledig afgeschaft. Nu de vergoeding voor teruggeleverde stroom sterk afneemt, richten Nederlandse huishoudens zich steeds meer op maximale eigen consumptie – precies waar Zendure's AI-gedreven oplossingen uitblinken.

Bryan Liu, oprichter en CEO van Zendure, zegt: "De afschaffing van de salderingsregeling is geen bedreiging, maar het begin van een nieuw tijdperk van echte energiezelfstandigheid. Met ons ZENKI™ AI-gedreven HEMS 2.0 maakt Zendure geavanceerd en intelligent energiemanagement eenvoudig bereikbaar voor ieder Nederlands huishouden. We leveren niet alleen geavanceerde SolarFlow-opslagtechnologie, maar ook scherpe marktinzichten die zonne-energie écht rendabel maken. We kijken ernaar uit om samen met Nederlandse partners een slimmere en groenere energietoekomst te realiseren."

Professionals, installateurs en media zijn van harte welkom op stand J14 tijdens de driedaagse beurs.

Over Zendure

Zendure is de wereldwijde pionier van plug-in Home Energy Management Systems (HEMS), met vestigingen in de belangrijkste technologiecentra van Silicon Valley (VS), de Greater Bay Area in China, Japan en Duitsland. Zendure's missie is om betrouwbare en betaalbare schone energie toegankelijk te maken voor huishoudens wereldwijd door de nieuwste EnergyTech te populariseren. Het revolutionaire SolarFlow balkon-energieopslagsysteem verandert zonlicht in een veilige, betrouwbare en veerkrachtige energiebron voor het dagelijks leven.

