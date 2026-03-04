Woningen versterken, levens van energie voorzien: Uw energie, onze toekomst

DÜSSELDORF, Germany, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Ter ere van het 81-jarig jubileum van UNESCO en als officiële partner van de World Engineering Day for Sustainable Development 2026, ontketent Zendure een revolutie in de manier waarop we energie verbruiken. Door de groene visie van UNESCO voor een duurzame toekomst te omarmen, democratiseert het bedrijf de toegang tot schone, betrouwbare en betaalbare energie. Met zijn innovatieve zonne-energietechnologie en opslagsystemen stimuleert Zendure een tastbare verschuiving naar wereldwijde duurzaamheid.

Een missie geworteld in persoonlijke ervaring

image

De missie van Zendure, opgericht in 2017, is zeer persoonlijk voor CEO Bryan Liu. Opgegroeid op het platteland van China, studeerde Liu vaak bij het zwakke licht van een petroleumlamp. Toen elektriciteit eindelijk zijn dorp bereikte, was de transformatie onmiddellijk merkbaar. "De elektrificatie van mijn dorp veranderde alles", herinnert Liu zich. "Het bracht veiligheid, kansen en een betere levenskwaliteit. Die ervaring is de drijfveer voor alles wat we bij Zendure doen."

Vandaag de dag positioneert deze gedrevenheid het bedrijf als de wereldwijde pionier op het gebied van plug-in Home Energy Management Systems (HEMS). Wat begon als een poging om zonne-energie eenvoudig te maken, is geëvolueerd naar een uitgebreid ecosysteem dat hoogwaardige hardware, AI-gestuurde software en intelligente energiediensten combineert.

Zonne-energie, eenvoudig en slim

De filosofie van Zendure is eenvoudig: vang de energie van de zon overdag op en gebruik deze – gratis – wanneer dat het belangrijkst is. De kern van deze ervaring wordt gevormd door HEMS 2.0, het geavanceerde energiebeheersysteem van Zendure dat is gebouwd op een drielaagse architectuur (apparaat, PaaS en SaaS). HEMS 2.0 verbindt zonnepanelen, batterijen en huishoudelijke apparaten naadloos in een gesynchroniseerd ecosysteem.

Dit systeem wordt aangedreven door ZENKI™ 2.0, de geavanceerde AI-engine van Zendure die het verbruik voorspelt, de energiedistributie automatiseert en het energieverbruik optimaliseert op basis van weersverwachtingen en elektriciteitsprijzen. Geïntegreerd met meer dan 840 Europese energieleveranciers, kan ZENKI™ de energiekosten van huishoudens tot 73% verlagen in vergelijking met standaardopties.

SolarFlow-serie: Energieoplossingen voor elk huis

In februari 2026 onthulde Zendure drie nieuwe SolarFlow-modellen om zijn toonaangevende productmatrix te voltooien. Deze oplossingen komen tegemoet aan uiteenlopende behoeften, van zonne-energieopslag op balkons tot integratie van fotovoltaïsche (PV) daksystemen:

SolarFlow 2400 Pro

Een vlaggenschip, AI-gestuurd bidirectioneel AC-opslagsysteem voor krachtige balkon- en dakinstallaties. Het ondersteunt een gecombineerd ingangsvermogen tot 4800W en biedt een uitbreidbare capaciteit tot 16,8 kWh ter ondersteuning van piekbelastingen.

SolarFlow 2400 AC+

Een premium retrofit-oplossing ontworpen voor bestaande PV-daksystemen. De premium retrofit AC-gekoppelde opslagoplossing voor bestaande PV-daksystemen. Hiermee kunnen huishoudens hun eigenverbruik verhogen met 2400W AC bidirectioneel zonder hun huidige installaties te vervangen.

SolarFlow 1600 AC+

Een betaalbare instapoptie die intelligente controle en flexibele uitbreiding biedt voor kleinere PV-systemen.

Alle modellen geven prioriteit aan veiligheid met ZenGuard™ Battery Protection, dat beschikt over een dubbele BMS-architectuur, intelligent zelfonderhoud en zelfdovende capaciteiten, terwijl het volledige smart-home-integratie via MQTT biedt.

Meer dan alleen opslag: Echte energie-intelligentie

De visie van Zendure reikt verder dan hardware. Met ZenWave™, een dynamische elektriciteitsverkoopdienst die voor de Duitse markt is gelanceerd, sluit het bedrijf de energiekringloop. Door HEMS-planning te combineren met dynamische prijsstelling, wordt energieoptimalisatie volledig geautomatiseerd. In Leipzig kan een huishouden dat jaarlijks 5.000 kWh verbruikt, met ZenWave™ naar schatting € 620 per jaar besparen in vergelijking met een vast tariefplan.

"Door schone energie gemakkelijk bruikbaar te maken, stellen we mensen in staat om duurzame oplossingen in hun dagelijks leven toe te passen," zegt Jolene Shang, Chief Marketing Officer bij Zendure.

Een duurzame toekomst versnellen

"Ons doel is om een duurzame toekomst te versnellen – om deze dichterbij en sneller te brengen," zegt Liu. De toewijding van Zendure sluit naadloos aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Door toegang te bieden tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie, ondersteunt het bedrijf SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie). Energiezuinige en milieuvriendelijke producten dragen ook bij aan SDG 11, het bouwen van duurzame steden en gemeenschappen. Bovendien draagt het efficiënte, milieuvriendelijke ecosysteem bij aan SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen).

Vandaag de dag is Zendure het enige merk dat een volledig geïntegreerd ecosysteem biedt van krachtige hardware voor zonne-energieopslag, AI-gestuurd energiebeheer en intelligente energiediensten – waarmee huishoudens in heel Europa in staat worden gesteld energieonafhankelijkheid te bereiken en actief deel te nemen aan de energietransitie.

