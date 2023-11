Zendure promove a sustentabilidade e a inovação na MotoGP com a BOÉ MOTORSPORTS

VALÊNCIA, Espanha, 24 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Zendure , uma start-up EnergyTech (tecnologia energética) em rápido crescimento, relembra temporada de sucesso na MotoGP. A corrida final do Campeonato Mundial de Moto3 está programada para acontecer em Valência, no dia 26 de novembro. Como patrocinadora da equipe BOÉ MOTORSPORTS, a Zendure apresentou suas soluções de energia sustentável nas corridas da MotoGP, defendendo a equidade, a diversidade e a inclusão (EDI), tanto no mundo dos esportes quanto em operações comerciais.

A Zendure, patrocinadora da equipe BOÉ MOTORSPORTS nos últimos oito meses, constatou as realizações notáveis de David Muñoz e Ana Carrasco, a única mulher piloto que demonstrou sua coragem na MotoGP ao apresentar a integração perfeita das novas energias sustentáveis com os esportes radicais. A equipe BOÉ embarcou em uma jornada global que abrange os quatros continentes, Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul, englobando aproximadamente 18 países e participando com êxito em 20 eventos. A parceria entre a Zendure e a equipe BOÉ promove consistentemente seus valores compartilhados de velocidade, sustentabilidade e inovação. Com equipes poderosas de P&D (pesquisa e desenvolvimento), tanto a Zendure quanto a BOÉ MOTORSPORTS buscam continuamente a excelência e lideram a inovação.

Ao longo da temporada, a Zendure oferece energia renovável a todos no paddock e ferramentas acionadas para promover a conscientização e sustentabilidade ambiental; a estação de energia SuperBase V, uma solução de energia limpa no campo, forneceu eletricidade para aquecer os pneus das motos de David Muñoz e Ana Carrasco. Os visitantes também tiveram a oportunidade de explorar as soluções de energia verde em exposição da Zendure, incluindo as estações SBP1500, SBM1000, SBM600, a SuperBase V e a SolarFlow – armazenamento de energia da Zendure para usinas de varanda.

"Revendo os últimos meses, este patrocínio tem sido uma experiência emocionante que não só nos inseriu no emocionante mundo da MotoGP, mas também nos permitiu aumentar a conscientização sobre a importância e as imensas possibilidades da energia sustentável", comenta Jolene Shang, CMO da Zendure. "Queremos agradecer à equipe BOÉ MOTORSPORTS por essa incrível jornada juntos, e desejo a David e Anna tudo de bom em suas carreiras de piloto.

Sobre a Zendure

Fundada em 2017, a Zendure é uma das start-ups EnergyTech (tecnologia energética) em rápido crescimento, que está localizada nos centros tecnológicos do Vale do Silício, EUA, e da Grande Baía, China, Japão e Alemanha. Seu objetivo é oferecer energia confiável e acessível para residências do mundo inteiro e popularizar a mais recente EnergyTech.

Contato de imprensa:

Zendure USA Inc.

Chris Chiu

+86 13697796028

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284375/image_5017297_45325635.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284377/image_5017297_45325556_Logo.jpg

FONTE Zendure USA Inc.