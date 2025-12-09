Zendure répand la joie des fêtes avec ses offres de Noël

PARIS, le 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'approche de Noël et face à la hausse des coûts de l'énergie, Zendure lance des promotions spéciales sur ses systèmes SolarFlow pour balcons et toits. Ces offres permettent aux ménages de profiter de l'énergie solaire propre et de réduire leurs factures cet hiver.

SolarFlow 800 Plus

Le SolarFlow 800 Plus est une solution de stockage d'énergie abordable, équipée d'un onduleur intelligent de 800 W et d'une batterie de 1,92 kWh, extensible avec jusqu'à cinq batteries supplémentaires pour une capacité maximale de 11,52 kWh. Le système intégré de batterie LiFePO₄ 48 V réduit les pertes d'énergie jusqu'à 25 %. Deux MPPT de 750 W augmentent le rendement même en faible luminosité, tandis qu'un démarrage basse tension de 14 V améliore la production d'électricité de 10 à 20 % dans des conditions de faible ensoleillement. Le système prend également en charge jusqu'à 1000 W d'entrée en courant alternatif (AC) depuis le réseau.

SolarFlow 800 Plus + Smart 3CT: 480 € (au lieu de 978 €)

SolarFlow 800 Pro

Le SolarFlow 800 Pro est un système de stockage intelligent pour centrales solaires de balcon, combinant micro-onduleur, contrôleur central et batterie. Avec une capacité de base de 1,92 kWh, extensible à 11,52 kWh, il offre une grande flexibilité. Quatre MPPT de 660 W permettent une alimentation solaire maximale de 2 640 W. La technologie GaN assure une efficacité de charge de 96 %, tandis que le système de gestion de batterie 48 V réduit les pertes d'énergie jusqu'à 25 %.

SolarFlow 2400 AC

Le SolarFlow 2400 AC est une solution de stockage d'énergie plug-and-play pour les ménages équipés de systèmes photovoltaïques sur toit. Le système repose sur une architecture couplée AC et peut être connecté à un micro-onduleur de 2 000 W et à un contrôleur central. Il fournit jusqu'à 2 400 W de sortie AC bidirectionnelle, y compris en mode hors réseau, garantissant une alimentation fiable et autonome. L'énergie est stockée dans une batterie AB3000X de 2,88 kWh, extensible jusqu'à six batteries AB3000X.

SolarFlow 2400 AC + 3 batteries AB3000X : 2,577 € (au lieu de 4 196 €)

ZENKI HEMS

Le ZENKI HEMS a reçu une mise à jour majeure en décembre, transformant son système de stockage d'énergie pour balcon en véritable ordinateur domestique intelligent : les pompes à chaleur fonctionnent automatiquement lorsque l'électricité est la moins chère, voire négative, et il en va de même pour les véhicules électriques. De plus, des prises intelligentes permettent d'intégrer en quelques secondes des appareils tels que machines à laver ou radiateurs électriques.

Avec cette campagne spéciale de Noël, Zendure favorise des fêtes plus vertes et prépare le terrain pour un nouveau départ durable et plein de fraîcheur. Découvrez–en plus sur zendure.fr et sur Amazon.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est un innovateur de premier plan dans le domaine de l'énergie solaire, basé dans les pôles technologiques de la Silicon Valley (États-Unis), de la Greater Bay Area (Chine), du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux foyers en développant les technologies énergétiques les plus avancées. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie solaire pour balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

