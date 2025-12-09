Zendure sorgt für Weihnachtsstimmung mit SolarFlow-Angeboten

DÜSSELDORF,, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während sich viele auf die Feiertage und steigende Energiekosten aufgrund der kälteren Temperaturen vorbereiten, sorgt Zendure, ein führender Innovationstreiber im Bereich Solarenergie, mit exklusiven Weihnachtsrabatten für seine SolarFlow-Systeme für Balkon und Dach für Weihnachtsstimmung. Die Angebote machen es einfacher und kosteneffizienter denn je, saubere Solarenergie zu nutzen und die Energiekosten in den kältesten Monaten niedrig zu halten. So können Nutzer:innen eine nachhaltige Weihnachtszeit genießen.

Mit attraktiven Weihnachtsangeboten auf die SolarFlow-Balkon- und Dachsysteme macht Zendure den Einstieg in saubere Energie nun besonders leicht und erschwinglich.

Folgende Deals gibt's zu Weihnachten von Zendure:

SolarFlow 800 Plus – Der günstige Einstieg in die eigene Balkonenergie

SolarFlow 800 Plus ist die neue, preiswerte Einsteigerlösung innerhalb der SolarFlow-Serie. Das System besteht aus einem intelligenten 800 W Wechselrichter und einer 1,92 kWh Batterie, die sich flexibel mit bis zu fünf AB2000X- oder AB2000L-Speichern auf maximal 11,52 kWh erweitern lässt.

Das effiziente 48 V LiFePO₄-System reduziert Energieverluste um bis zu 25 Prozent. Zwei MPPTs mit jeweils 750 W steigern den Ertrag selbst bei schwacher Sonneneinstrahlung – ideal für die dunkle Jahreszeit. Ein 14 V Niederspannungsstart erhöht den Energieertrag um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen 18 V Mikro-Wechselrichtern. Die präzise Leistungsregelung in 1-W-Schritten ermöglicht eine besonders effiziente Energienutzung.

SolarFlow 800 Pro – Das erste KI-gestützte Balkonkraftwerk-Speichersystem

SolarFlow 800 Pro kombiniert Mikro-Wechselrichter, Hub-Controller und Batterie in einem einzigen Gerät. Die Grundkapazität von 1,92 kWh lässt sich wie bei den anderen Modellen auf bis zu 11,52 kWh erweitern.

Vier 660 W MPPTs unterstützen eine maximale Einspeisung von 2.640 W und ermöglichen einen Jahresertrag von mehr als 2.300 kWh. GaN-Technologie sorgt für hohe Ladeeffizienz von 96 Prozent, das 48 V BMS reduziert Verluste und schützt die Batterie auch bei niedrigen Temperaturen. Im Off-Grid-Modus liefert das System bis zu 1.000 W, um kritische Geräte zuverlässig zu betreiben.

SolarFlow 2400 AC – KI-gestützter AC-Speicher für Dachanlagen

SolarFlow 2400 AC ist ein leistungsstarkes Plug-and-Play Speichersystem für Haushalte mit PV-Dachanlagen. Das AC-gekoppelte System lässt sich einfach mit einem 2.000 W Mikro-Wechselrichter und einem Hub-Controller verbinden und liefert bis zu 2.400 W bidirektionale AC-Leistung – auch im netzunabhängigen Modus (off-grid mode).

Der integrierte AB3000X Speicher mit 2,88 kWh lässt sich auf bis zu 17,28 kWh erweitern (maximal sechs Batterien). Moderne SiC-Halbleitertechnologie erreicht bis zu 96,5 Prozent AC-Effizienz und sorgt dafür, dass erzeugte Solarenergie optimal genutzt wird.

Intelligentes Energiemanagement: Wärme, Mobilität und Solarstrom vernetzt

Alle SolarFlow Systeme integrieren das KI-gestützte ZENKI Home Energy Management System (HEMS), das künftig auch Wärmepumpen und E-Autos automatisch so steuert, dass sie bevorzugt in Niedrigpreisphasen oder sogar bei negativen Strompreisen geladen werden. HEMS wandelt überschüssige Solarenergie aus dem Balkonkraftwerk gezielt in Warmwasser oder zusätzliche Reichweite für das E-Auto um, verhindert Überlastungen im Hausnetz und arbeitet vollständig autonom. Nutzer:innen müssen lediglich ein Mal ihre Wunschtemperaturen und Abfahrtszeiten eintragen – den Rest erledigt das System selbst. Über die Zendure App erhalten sie jederzeit Einsicht in Energieflüsse, Wetterprognosen und dynamische Stromtarife, inklusive detaillierter Analysen und Remote-Steuerung.

Mit dieser besonderen Weihnachtskampagne ermöglicht Zendure grünere Feiertage und ebnet den Weg für einen frischen, nachhaltigen Start ins neue Jahr. Erfahren Sie mehr auf zendure.de und bei Amazon.

Über Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein führender Innovationstreiber im Bereich Solarenergie mit Sitz in Deutschland sowie in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China und Japan. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte zu liefern, indem sie die neueste Energietechnologie vorantreiben. Ihr revolutionäres Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für das tägliche Leben.

