Zendure stellt die All-in-One-Energielösung AIO 2400 für eine nachhaltige Zukunft vor

DÜSSELDORF, Deutschland, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Das schnell wachsende EnergyTech-Startup Zendure stellt die neueste Produktlinie AIO 2400 vor. Diese All-in-One-Energielösung besteht aus einem PVHub, einem Mikro-Wechselrichter, einer Batterie und einer Software für Anfänger, die einen nachhaltigen Lebensstil anstreben, ohne dass eine professionelle Installation erforderlich ist. Die AIO 2400-Anlage ermöglicht es Nutzern, erneuerbare Energien zu nutzen und ihren Energieverbrauch zu kontrollieren.

Steigende Energiepreise und die Umstellung auf nachhaltige Optionen

Steigende Energiekosten führen zu einem zunehmenden Interesse an nachhaltigen Optionen wie diesen Balkonkraftwerken [1]. Als Reaktion auf diesen Trend schlägt Deutschland eine Erhöhung der zulässigen Leistung von bisher 600 W auf 800 W vor, um eine Angleichung an die europäischen RFG-Normen zu erreichen [2].

Die AIO 2400-Anlage von Zendure revolutioniert die Energieeffizienz mit seinem Plug-and-Play-Speichersystem. Diese schnell zu installierende Innovation verbessert den Eigenverbrauch in Echtzeit dank doppelter MPPT und 1.560 W Solarkapazität, was bei einer 1500-W-PV und einem 800-W-Mikrowechselrichter zu jährlichen Einsparungen von bis zu 642 Euro führen kann. Die AIO 2400-Anlage verfügt über eine intelligente App mit MPPT-Überwachung und versteckten Kabeln für eine elegante Integration in jede Umgebung. Mit einer Leistung von 800 W und einer Kapazität von 2,4 kWh speichert sie effizient Sonnenenergie für die Nutzung in der Nacht und entspricht damit den gesetzlichen Vorschriften. Sie funktioniert bei bis zu -20°C und ist somit ausreichend flexibel für Außeninstallationen.

AIO 2400 – benutzerfreundliches, effizientes und nachhaltiges Energiemanagement

Die AIO 2400-Anlage kann mit Shelly CT oder einem intelligenten Stecker zur intelligenten Leistungsanpassung ergänzt werden, der den ZEN+ Home-Energie-Hub erweitert. Mit der automatischen Leistungsregulierung von 1 W kann die Ausgangsleistung der AIO 2400-Anlage zwischen 0 W und 1200 W in 1-W-Schritten bei über 100 W und in 30-W-Schritten zwischen 31 W und 99 W präzise eingestellt werden. Der Akku der AIO 2400-Anlage bietet 4000 Zyklen mit bis zu 80 % und 8000 Zyklen mit bis zu 70 % Kapazität. Mit einer 10-Jahres-Garantie ist AIO 2400-Anlage eine gute Wahl für alle, die sich für nachhaltige Energielösungen interessieren.

Die AIO 2400-Anlage wird am 29. Februar 2024 ab 9 Uhr (GMT+1) zu einem Preis von 1.343,00 Euro (0% MwSt.) erhältlich sein und ist auf 300 Stück limitiert.

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Startups im Bereich der Energietechnologie. Es verfügt über Technologie-Hubs im Silicon Valley und in der Greater Bay Area (beides USA) sowie in China, Japan und Deutschland. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalten auf der ganzen Welt zuverlässige und bezahlbare Lösungen für saubere Energie anzubieten und modernste Energietechnologie für alle zugänglich zu machen.

