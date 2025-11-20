Zendure stellt neues KI-gestütztes Einsteiger-Energiespeichersystem SolarFlow 800 Plus vor

Smarte und kosteneffiziente Energiespeicherung für Balkonkraftwerke powered by ZENKI HEMS

DÜSSELDORF, Deutschland, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Zendure , ein führender Innovationstreiber im Bereich Solarenergie, erweitert sein SolarFlow-Ökosystem mit dem neuen SolarFlow 800 Plus. Das KI-gestützte Speichersystem für Balkonkraftwerke vereint fortschrittliche Technologie mit einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis und setzt neue Maßstäbe im Einstiegssegment. Haushalten wird damit der Weg zur Energieunabhängigkeit erleichtert.

SolarFlow 800 Plus – Effizient, flexibel und benutzerfreundlich

image

Zendures neues Speichersystem SolarFlow 800 Plus richtet sich sowohl an erfahrene Nutzer:innen, die mehr Effizienz und Ertrag aus ihren Plug-and-Play-Solarsystemen herausholen möchten, als auch an Einsteiger:innen, die ihren ersten Schritt in ein smartes, nachhaltiges Zuhause wagen. Die Speicherlösung eignet sich ideal für Haushalte mit leistungsstarken Solarmodulen ab 2.000 W und überzeugt durch einfache Installation, hohe Effizienz und zuverlässige Leistung.

Das 48-V-LiFePO₄-Batteriesystem reduziert die Energieverluste um bis zu 25 Prozent. Dank seines modularen Aufbaus lässt sich die Speicherkapazität durch den Anschluss von bis zu fünf zusätzlichen AB2000X- oder AB2000L-Batterien flexibel von 1.920 Wh auf bis zu 11,52 kWh erweitern. Ein intelligenter Überentladungsschutz sorgt auch im Winter für eine lange Batterielebensdauer. Bei geringer Photovoltaikleistung (unter 5 Prozent) wird automatisch Strom aus dem Netz bezogen, um den gewünschten Ladezustand zu halten und eine Tiefentladung zu verhindern.

Das System ist robust gebaut, verfügt über ein wetterfestes IP65-Gehäuse und funktioniert zuverlässig bei Temperaturen von -20 °C bis +55 °C. Zwei 750-W-MPPTs optimieren den Energieertrag auch bei schwachem Licht, während der 14-V-Niederspannungsstart die Stromproduktion bei geringer Sonneneinstrahlung um 10 bis 20 Prozent erhöht.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Basiskapazität von 1.920 Wh, erweiterbar auf bis zu 11,52 kWh mit fünf AB2000X/L-Batterien

Zwei MPPTs mit jeweils 750 W Eingangsleistung

800 W AC-Netzeingang und -ausgang

48-V-LiFePO₄-Batteriesystem und 14-V-Niederspannungsstart

Reaktionszeit von unter 3 Sekunden, präzise Leistungsregelung in 1-W-Schritten bei einer Last ab 30 W

Eigenständiges Batteriemanagementsystem (BMS)

IP65-Schutzklasse, Betrieb bei Temperaturen von -20 °C bis +55 °C

HEMS – Intelligentes Energiemanagement für hohe Ersparnisse

Wie bereits die Modelle SolarFlow 800 Pro und SolarFlow 2400 AC integriert auch SolarFlow 800 Plus das KI-gestützte Home Energy Management System (HEMS) von Zendure. Angetrieben von ZENKI AI, der intelligenten Steuerungstechnologie, ermöglicht das HEMS eine smarte Energienutzung. Durch präzise Planung, Echtzeitanalysen des Stromverbrauchs und die Integration dynamischer Stromtarife von über 700 europäischen Energieanbietern prognostiziert, steuert und optimiert das System sämtliche Energieflüsse im Haushalt. So lassen sich Kosten senken, das Energiemanagement vereinfachen und der Anteil selbst genutzter Solarenergie erhöhen. Das System ist mit verschiedenen Smart Metern kompatibel, darunter Shelly Pro 3EM, Everhome Ecotracker und der Zendure Smart Meter 3CT.

Verfügbarkeit

SolarFlow 800 Plus ist ab dem 21. November 2025 vorbestellbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Zendure .

Über Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein führender Innovationstreiber im Bereich Solarenergie mit Sitz in Deutschland sowie in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China und Japan. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte zu liefern, indem sie die neueste Energietechnologie vorantreiben. Ihr revolutionäres Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für das tägliche Leben.

