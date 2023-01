Zendure SuperBase V - le premier système de stockage d'énergie prêt à l'emploi avec des batteries semi-solides du secteur - nommé lauréat du prix de l'innovation CES 2023

PALO ALTO, Californie, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Zendure, véritable fournisseur d'indépendance énergétique et l'une des startups technologiques à la croissance la plus rapide, annonce la disponibilité de son système de stockage d'énergie révolutionnaire à domicile (et au-delà), SuperBase V, au CES. Nommée lauréate du prix de l'innovation CES 2023 dans la catégorie « durabilité, écoconception et énergie intelligente », cette première station d'alimentation modulaire et portable avec des batteries semi-solides apporte une véritable indépendance énergétique aux utilisateurs du pays. La SuperBase V fournit une énergie plus fiable, plus sûre et plus propre, au moment et à l'endroit où les utilisateurs en ont le plus besoin. Elle est idéale pour les véhicules de camping et les habitations hors réseau, pour la recharge des véhicules électriques, pour les besoins en énergie de toute la maison et comme source d'énergie en cas d'urgence.

PLUS DE STOCKAGE ET DE PUISSANCE : Les batteries semi-solides de Zendure offrent une capacité personnalisable et extensible de 6,4 kWh à 64 kWh grâce aux batteries d'extension satellite, les premières de ce type au monde. La configuration maximale de la SuperBase V (avec deux unités de base et huit batteries satellites) stocke suffisamment d'énergie pour alimenter un foyer type pendant une semaine ou plus.

RECHARGE RAPIDE : Lorsqu'elle est utilisée avec des batteries d'extension satellite et combiné à une entrée solaire (3 000 W) et à une alimentation CA de pointe, la SuperBase V peut être rechargée en une heure seulement (jusqu'à 5,9 kW en double recharge).

DOUBLE TENSION 115 V ET 230 V : Une alimentation de secours pour toute une maison, le premier et le seul système qui fournit une double tension 115 V/230 V à partir d'une seule unité de base pour charger les petits et les gros appareils en même temps.

CHARGE DE VE À LA MAISON ET EN VOYAGE : Avec une distribution d'énergie pouvant atteindre 23 000 W, le Home Panel peut charger deux véhicules simultanément et fournir du courant alternatif à un maximum de dix circuits dans la maison. La recharge portable de niveau 2 pour les véhicules électriques prend également en charge l'alimentation des stations d'électricité publiques, et la SuperBase V, associée à un bloc-batterie, permet de parcourir 40 miles (64,37 km) supplémentaires entre les arrêts au stand.

INTELLIGENTE / CONNECTÉE : Fonctionne avec le système Amazon Alexa ou Google Home pour un contrôle vocal intuitif et pratique. L'application Zendure donne également aux utilisateurs des outils pour surveiller, gérer et personnaliser la consommation d'énergie, ce qui peut réduire considérablement la facture énergétique.

POLYVALENTE : Chaque station de base est dotée d'une variété de branchements et de 14 ports, y compris CA, USB-A et USB-C et une prise de voiture 12 V pour des possibilités d'alimentation illimitées.

PORTABLE : Équipée d'une poignée extractible et de roues motorisées pour un transport plus facile à la maison et en déplacement.

La SuperBase V est maintenant disponible sur Zendure.com(Affilié : ShareASale), à partir de 4 599 € (qui peuvent être payés en plusieurs fois).

À PROPOS DE ZENDURE

Zendure est l'une des start-up « Clean Energy Tech » qui connaît la croissance la plus rapide dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et de la Région de la Grande Baie en Chine, ainsi qu'au Japon. L'objectif de Zendure est de rendre l'énergie accessible n'importe où, n'importe quand, et de démocratiser les dernières technologies de batterie pour alimenter les modes de vie en réseau et hors réseau de manière propre et abordable.

Visitez Zendure au ShowStoppers D11 à l'Hôtel Bellagio ou au CES (Central Hall - Stand n° 19159)

Les informations du dossier de presse, y compris les images haute résolution, peuvent être téléchargées ici.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1879838/Zendure_Addresses_Energy_Insecurity_Semi_Solid_State_Battery_Technology_Logo.jpg

SOURCE Zendure USA Inc.