Zendure SuperBase V, het eerste plug-and-play energieopslagsysteem in de branche met semi-solid state batterijen, is uitgeroepen tot CES 2023 Innovation Award Honoree

PALO ALTO, Californië, 6 januari 2023 /PRNewswire/ -- Zendure, een leverancier van onafhankelijke stroomvoorziening en een van de snelstgroeiende startups op het gebied van energietechnologie, kondigt SuperBase Vbij CES de beschikbaarheid aan van zijn baanbrekende energieopslagsysteem voor thuis (en daarbuiten). Uitgeroepen tot CES 2023 Innovation Award Honoree in de categorie Sustainability, Eco-Design & Smart Energy, biedt deze eerste modulaire, mobiele energiecentrale met semi-solid-state batterijen in de branche gebruikers in het hele land werkelijke stroomonafhankelijkheid. SuperBase V levert stroom die betrouwbaarder, veiliger en schoner is aan gebruikers die deze energie waar en wanneer dan ook het meest nodig hebben, ideaal voor campers en woningen die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, voor het opladen van elektrische voertuigen, voor allerhande stroombehoeften in het hele huis en als back-up voor als de reguliere stroomvoorziening uitvalt.

MEER OPSLAG & STROOM: De semi-solid state-batterijen van Zendure leveren een aanpasbare, uitbreidbare capaciteit van 6,4 kWh tot 64 kWh met een uitbreidingsset van satellietbatterijen, de eerste van dit type ter wereld. De maximale configuratie voor SuperBase V (met twee basisstations en acht satellietbatterijen) slaat genoeg energie op om een gemiddeld huishouden minimaal een week van stroom te voorzien.

SNEL OPLADEN: Bij gebruik in combinatie met de uitbreidingsset van satellietbatterijen en gecombineerd met toonaangevende zonne-energie (3.000 W) en wisselstroom, kan SuperBase V in slechts één uur worden opgeladen (tot 5,9 kW dubbel opladen).

115 V & 230 V DUBBELE VOLTAGE: Een back-upstroomvoorziening voor een volledig huis, het eerste en enige systeem dat 115 V/230 V dubbele voltage levert vanuit één basisstation om gelijktijdig kleine en grote apparaten op te laden.

HET THUIS EN ONDERWEG OPLADEN VAN ELEKTRISCH VOERTUIG: Met een stroomverdeling tot 23.000 W kan het basispaneel twee voertuigen tegelijkertijd opladen en wisselstroom leveren aan maximaal tien circuits in en rondom het huis. Het draagbaar opladen van een elektrisch voertuig op niveau 2 ondersteunt ook de stroomtoevoer van openbare energiecentrales, en voegt de SuperBase V in combinatie met een batterijpakket 65 extra kilometers tussen oplaadpunten toe.

SLIM/VERBONDEN: Werkt met Amazon Alexa of Google Home-systeem voor intuïtieve, handige spraakbesturing. Met Zendure-app kunnen gebruikers zelf het energieverbruik instellen, monitoren en bijstellen om de energiekosten aanzienlijk te verlagen.

VEELZIJDIG: Elk basisstation wordt geleverd met een verscheidenheid aan aansluitpunten en 14 poorten, waaronder AC, USB-A en USB-C en een 12 V-stekkerhouder voor in de auto voor onbeperkte stroommogelijkheden.

MOBILITEIT: Uitgerust met een uittrekbare handgreep en gemotoriseerde wielen om zowel thuis als onderweg gemakkelijk te verplaatsen.

SuperBase V is nu verkrijgbaar op Zendure.com (Filiaal: ShareASale), vanaf € 4.599 (dat in termijnen kan worden betaald).

OVER ZENDURE

Zendure is een van de snelstgroeiende technologiebedrijven voor schone energie, gevestigd in de technologiecentra van Silicon Valley in Californië en de Grote baai in China en Japan. Het doel van Zendure is om de nieuwste batterijtechnologie voor iedereen op een schone en betaalbare manier mogelijk te maken.

