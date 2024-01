Zendure, une force pionnière du stockage d'énergie, dévoile des solutions d'énergie propre avec SuperBase V et SolarFlow au CES 2024

LAS VEGAS, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Au CES 2024, Zendure , un fournisseur renommé de solutions énergétiques innovantes, révèle ses prouesses en matière d'énergie propre mises en lumière par le SuperBase V primé, qui a connu un lancement réussi à Kickstarter et au CES 2023, ainsi que par le SolarFlow qui a obtenu la certification TÜV Rheinland . Le stand de Zendure (51452) à l'exposition vénitienne qui se déroulera du 9 au 12 janvier met en évidence son engagement à intégrer des solutions réseau et hors réseau pour un mode de vie mondial axé sur l'énergie propre.

Transition énergétique harmonieuse avec intégration solaire et commutateur de transfert

Le système de stockage d'énergie plug-and-play de Zendure, Superbase V, est conçu pour les configurations réseau et hors réseau, ce qui en garantit la polyvalence et la fiabilité. En réseau, il se connecte au PVHub 2000, avec un micro-onduleur et un panneau solaire. Cette configuration permet d'économiser jusqu'à 12,8 kWh par jour et prend en charge un système MPPT haute puissance d'une capacité combinée de 4 800 W. Le système est conçu pour répondre aux divers besoins énergétiques des ménages, en mettant l'accent sur les économies d'énergie. En configuration hors réseau, le système Superbase V peut se connecter au commutateur de transfert via un câble Zen Y Pro, compatible avec les appareils à double tension (120 V/240 V). Il comprend également une commande intelligente, des options d'alimentation personnalisables de 3 600 W à 7 200 W CA, avec une capacité de 4,6 kWh à 64 kWh. Admissible à un remboursement de taxe de 30 % au titre du CTI, il est idéal en cas de pannes de courant, en camping, lors de voyages en camping-car et pour la vie hors réseau.

Une solution complète pour une gestion efficace de l'énergie

Le panneau Smart Home de Zendure, un composant du système de stockage plug-and-play pour la maison, prend en charge jusqu'à dix circuits d'alimentation. Il s'intègre à l'application Zendure pour la gestion intelligente de l'énergie et permet aux utilisateurs de surveiller, de gérer et de personnaliser la consommation d'énergie. Le SuperBase V, doté d'une puissance solaire de 3 000 W et d'une capacité extensible pouvant aller jusqu'à 64 kWh, répond aux exigences électriques hebdomadaires.

Solution avancée de stockage d'énergie solaire enfichable

Le PVHub 2000, optimisé pour les systèmes photovoltaïques à grande échelle, améliore l'efficacité de la production d'électricité. Il prend en charge des panneaux solaires jusqu'à 2 340 W et permet une charge rapide. Intégré à SolarFlow de Zendure, il est l'exemple même de l'exploitation des énergies renouvelables. La flexibilité de la sélection de capacité offerte par AB1000 et AB2000 répond à des besoins variés du marché.

Zendure s'engage à offrir aux ménages du monde entier des solutions d'énergie propre fiables et abordables grâce à son portefeuille de produits complet et à ses technologies de pointe.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des start-ups de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en vulgarisant les dernières technologies de l'énergie.

