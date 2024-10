Zenity lève un tour de financement de série B de 38 millions de dollars pour sécuriser l'IA agentique

Ce dernier investissement permettra à l'entreprise d'accélérer ses efforts pour améliorer la productivité des entreprises en toute sécurité

TEL AVIV-YAFO, Israël, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Zenity, le leader de la sécurisation de l'IA agentique, a annoncé aujourd'hui avoir reçu 38 millions de dollars en financement de série B, codirigé par Third Point Ventures et DTCP, ce qui porte le capital total levé à plus de 55 millions de dollars. Cela fait suite à l'investissement stratégique récent de M12, la branche « venture » de Microsoft, avec le soutien solide des investisseurs actuels, Intel Capital et Vertex Ventures. Les fonds seront utilisés pour développer l'équipe dans les domaines du produit, de l'ingénierie, des ventes et du marketing, ainsi que pour lancer un programme de partenariat afin d'étendre l'écosystème de soutien aux entreprises dans le monde entier à mesure qu'elles adoptent des flux de travail agentiques, y compris l'IA agentique, les copilotes d'entreprise et les applications construites sur des plateformes à code bas.

Forbes estime que plus de 51 % des entreprises sont en train d'adopter activement l'IA pour l'automatisation des processus et Microsoft déclare que le nombre de personnes qui utilisent Copilot quotidiennement au travail a presque doublé d'un trimestre à l'autre, de nombreuses entreprises ayant déjà fait un saut audacieux dans le monde de l'IA. Cependant, selon Salesforce, seulement 11 % des DSI (Directeurs des Systèmes d'Information) déclarent avoir pleinement mis en œuvre l'IA, la raison numéro un pour laquelle la mise en œuvre complète est retardée étant la préoccupation liée à la sécurité et à l'infrastructure des données. Cette levée de fonds permet d'accélérer et d'étendre la capacité de Zenity à permettre l'utilisation d'applications et d'agents d'IA dans les entreprises du Fortune 500, y compris les clients actuels de Zenity qui existent dans les secteurs des services financiers, de la technologie, de la fabrication, de l'énergie et de l'industrie pharmaceutique.

Ben Kliger, PDG et cofondateur de Zenity, a déclaré : « L'avenir du travail, c'est maintenant. Pour la première fois, les grandes entreprises sont à la pointe du progrès en mettant la puissance de l'IA et du code bas (low-code) à la portée de tous les utilisateurs, ce qui signifie que tout le monde peut désormais utiliser et créer des agents d'IA et des applications d'entreprise pour obtenir davantage de résultats. C'est pourquoi les équipes de sécurité ont besoin de solutions robustes et adaptées pour gérer correctement les risques liés à l'utilisation des outils les plus puissants que nous ayons jamais vus. Nous sommes fiers de nous associer à Third Point Ventures et à DTCP pour poursuivre notre mission de soutien aux organisations les plus importantes et les plus conséquentes du monde, afin de permettre l'innovation en toute sécurité. »

Récemment, les chercheurs de Zenity ont découvert que la grande entreprise moyenne possède près de 80 000 agents, applications et automatismes d'IA qui sont construits à l'aide de plateformes de développement à code bas, dont plus de 62 % présentent un type quelconque de vulnérabilité en matière de sécurité. En outre, le directeur technique et cofondateur de Zenity, Michael Bargury, a présenté une étude à Black Hat 2024, en révélant à quel point il est facile pour des acteurs malveillants de prendre le contrôle de copilotes d'entreprise, tels que Microsoft 365 Copilot, sans avoir besoin d'un compte compromis. Ce que ces thèmes ont en commun, c'est que les utilisateurs professionnels de tous horizons techniques sont au premier plan de la productivité des entreprises. Cela signifie également que les organisations informatiques manquent de visibilité, car les agents et les applications d'IA sont construits et utilisés dans l'ensemble de l'entreprise. Ces applications existent avec un modèle de responsabilité implicitement partagée, similaire au cloud, et les équipes de sécurité n'ont pas de visibilité quant aux risques existants.

Zenity offre la visibilité, l'évaluation des risques et la gouvernance dont les équipes de sécurité ont besoin pour exploiter pleinement les agents d'IA. Ayant débuté comme pionnier dans le domaine de la sécurité des applications low-code/no-code, Zenity est particulièrement bien positionné avec ce dernier tour de financement pour soutenir les entreprises qui continuent à mettre plus de pouvoir entre les mains des utilisateurs professionnels via les flux de travail d'IA Agentique. En tant qu'organisation orientée vers la communauté, ayant mené et co-sponsorisé des initiatives telles que OWASP Top 10 for Low-Code/No-Code Security et la nouvelle GenAI Attacks Matrix, Zenity est à la pointe de la recherche en matière de sécurité et du développement de produits afin de pouvoir continuer à jouer un rôle de catalyseur pour les entreprises du monde entier.

Sapir Harosh, partenaire chez Third Point Ventures, a déclaré : « Dans le domaine en pleine évolution de l'IA et du développement low-code, Zenity se distingue par sa capacité à sécuriser les entreprises contre les menaces émergentes. Nous sommes fiers d'investir dans Zenity et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe qui permet aux entreprises d'exploiter des outils puissants en toute sécurité et de conduire des changements transformateurs. Chez Third Point Ventures, nous sommes à l'affût d'entreprises visionnaires comme Zenity — celles qui ont des liens étroits avec la technologie et une mission audacieuse au service des grandes entreprises. Nous sommes impatients de soutenir leur prochaine vague de croissance, alors qu'ils continuent d'innover grâce aux progrès de l'IA et des technologies à code bas. »

Dean Shahar, directeur de DTCP en Israël, a déclaré : « Nous sommes incroyablement impressionnés par les réalisations de Zenity et nous sommes ravis de nous associer à eux dans leur prochaine phase de croissance. Ce n'est un secret pour personne que la course à la sécurisation de l'IA est lancée, mais Zenity a une longueur d'avance sur la concurrence, grâce à une solide base de clients et à une croissance trois fois supérieure à celle de l'année précédente. Leur approche axée sur la recherche et la communauté, combinée à leur expertise en matière de sécurisation et de compréhension des environnements à code bas, leur confère un avantage distinctif dans la sécurisation de la manière dont les utilisateurs professionnels opèrent aujourd'hui – un avantage qui apporte déjà une réelle valeur ajoutée à leurs clients. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de travailler avec Ben, Michael et leur incroyable équipe, et nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse qui favorise l'innovation et la réussite. »

Zenity, la première plateforme de sécurité applicative sans agent au monde pour les copilotes d'entreprise et le développement de Code bas, protège les organisations contre les menaces de sécurité, aide à respecter la conformité et permet la continuité de l'activité. Créée en 2021, Zenity est la référence mondiale en matière de configuration de garde-fous de sécurité, de génération de listes de vulnérabilités classées par ordre de priorité, d'identification précise des vulnérabilités et de remédiation à celles-ci, grâce à l'analyse continue des plateformes de développement gérées par les entreprises et à la centralisation de la visibilité, de l'évaluation des risques et de la gouvernance. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.zenity.io.

