Zenity sammelt 38 Millionen Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde zur Sicherung von agentenbasierter KI

Die jüngste Investition wird die Arbeit des Unternehmens zur Steigerung der Geschäftsproduktivität auf sichere Weise beschleunigen

TEL AVIV-YAFO, Israel, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Zenity, das führende Unternehmen im Bereich der agentenbasierten KI, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 38 Millionen US-Dollar erhalten hat, die von Third Point Ventures und DTCP angeführt wird, wodurch sich das insgesamt aufgebrachte Kapital auf über 55 Millionen US-Dollar erhöht. Dies folgt auf die jüngste strategische Investition von Microsofts Venture-Arm, M12, mit starker Unterstützung der bestehenden Investoren Intel Capital und Vertex Ventures. Die Mittel werden für den Ausbau des Teams in den Bereichen Produkt, Technik, Vertrieb und Marketing sowie für den Start eines Partnerprogramms verwendet, um das Ökosystem zur Unterstützung von Unternehmen weltweit bei der Einführung von agentenbasierten Workflows, einschließlich agentenbasierter KI, Copiloten für Unternehmen und Anwendungen auf Low-Code-Plattformen, zu erweitern.

Forbes schätzt, dass mehr als 51 % der Unternehmen aktiv KI für die Prozessautomatisierung einsetzen, und Microsoft gibt an, dass sich die Anzahl der Personen, die Copilot täglich bei der Arbeit nutzen, im Vergleich zum Vorquartal fast verdoppelt hat und viele Unternehmen bereits einen mutigen Sprung in die Welt der KI gewagt haben. Laut Salesforce geben jedoch nur 11 % der CIOs an, dass sie KI vollständig implementiert haben, wobei der Hauptgrund für die Verzögerung der vollständigen Implementierung Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Dateninfrastruktur sind. Diese Finanzierungsrunde dient dazu, die Fähigkeit von Zenity, den Einsatz von KI-Apps und -Agenten in Fortune-500-Unternehmen zu ermöglichen, weiter zu beschleunigen und auszubauen. Zu den aktuellen Zenity-Kunden gehören Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Fertigung, Energie und Pharma.

Ben Kliger, Geschäftsführer und Mitbegründer von Zenity, sagte: „Die Zukunft der Arbeit ist jetzt. Zum ersten Mal sind große Unternehmen an der Spitze, indem sie die Leistung von KI und Low-Code allen Nutzern zur Verfügung stellen, d. h. jeder kann jetzt KI-Agenten und Geschäftsanwendungen nutzen und erstellen, um mehr zu erreichen. Daher benötigen Sicherheitsteams robuste und zweckmäßige Lösungen, um die Risiken, die mit der Nutzung der leistungsstärksten Tools aller Zeiten verbunden sind, angemessen zu verwalten. Wir sind stolz darauf, mit Third Point Ventures und DTCP zusammenzuarbeiten, um unsere Mission zur Unterstützung der größten und bedeutendsten Organisationen der Welt, Innovationen auf sichere Weise zu ermöglichen, fortzusetzen."

Kürzlich fanden Forscher von Zenity heraus, dass ein durchschnittliches Großunternehmen fast 80.000 KI-Agenten, Anwendungen und Automatisierungen hat, die mit Low-Code-Entwicklungsplattformen erstellt wurden, wobei mehr als 62 % eine Art von Sicherheitslücke aufweisen. Darüber hinaus präsentierte der technische Leiter und Mitbegründer von Zenity, Michael Bargury, auf der Black Hat 2024 Forschungsergebnisse, die zeigen, wie einfach es für böswillige Akteure ist, die Kontrolle über Unternehmenskopiloten wie Microsoft 365 Copilot zu übernehmen, ohne dass dafür ein kompromittiertes Konto erforderlich ist. All diesen Themen ist es gemein, dass Geschäftsanwender aller technischen Hintergründe an vorderster Front für die Unternehmensproduktivität stehen. Das bedeutet auch, dass IT-Organisationen keinen Überblick haben, da KI-Agenten und -Anwendungen im gesamten Unternehmen entwickelt und eingesetzt werden. Diese Anwendungen bestehen mit einem impliziten Modell der geteilten Verantwortung, ähnlich wie bei der Cloud, und die Sicherheitsteams haben keinen Einblick in die bestehenden Risiken.

Zenity bietet die Sichtbarkeit, Risikobewertung und Governance, die Sicherheitsteams benötigen, um KI-Agenten vollständig nutzen zu können. Zenity, das als Pionier im Bereich der Low-Code/No-Code-Anwendungssicherheit begonnen hat, ist mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde bestens positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, mit Hilfe von agentenbasierten KI-Workflows mehr Leistung in die Hände von Geschäftsanwendern zu legen. Als gemeinschaftsorientierte Organisation hat Zenity Initiativen wie die OWASP Top 10 for Low-Code/No-Code Security und die neu aufgelegte GenAI Attacks Matrix geleitet und mitgesponsert. Zenity steht an der Spitze der Sicherheitsforschung und der Produktentwicklung, um den Unternehmen der Welt auch weiterhin zur Verfügung stehen zu können.

Sapir Harosh, Partner, Third Point Ventures, sagte: „In der sich schnell entwickelnden Welt der KI und der Low-Code-Entwicklung hebt sich Zenity als Vorreiter ab, der Unternehmen vor neuen Bedrohungen schützt. Wir sind stolz darauf, in Zenity zu investieren und eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, das Unternehmen in die Lage versetzt, leistungsstarke Tools sicher zu nutzen und transformative Veränderungen voranzutreiben. Wir von Third Point Ventures sind auf der Suche nach visionären Unternehmen wie Zenity - Unternehmen, die eine enge Verbindung zur Technologie haben und die es sich zum Ziel gesetzt haben, große Unternehmen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, die nächste Wachstumswelle des Unternehmens zu unterstützen, das mit Fortschritten in den Bereichen KI und Low-Code-Technologien weiterhin innovativ ist."

Dean Shahar, Head of Israel, DTCP, sagte: „Wir sind unglaublich beeindruckt von den Leistungen von Zenity und freuen uns sehr, mit dem Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten. Es ist kein Geheimnis, dass der Wettlauf um die Sicherung von KI in vollem Gange ist, aber Zenity ist der Konkurrenz weit voraus, angetrieben durch einen starken Kundenstamm und ein mehr als dreifaches jährliches Wachstum. Ihr forschungsorientierter und auf die Community ausgerichteter Ansatz in Kombination mit ihrer Erfahrung bei der Sicherung und dem Verständnis von Low-Code-Umgebungen verschafft ihnen einen entscheidenden Vorteil bei der Sicherung der heutigen Arbeitsweise von Geschäftsanwendern - einen Vorteil, der ihren Kunden bereits jetzt einen echten Nutzen bringt. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, mit Ben, Michael und ihrem unglaublichen Team zusammenzuarbeiten und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit, die Innovation und Erfolg fördert."

Informationen zu Zenity

Zenity, die weltweit erste agentenlose Plattform für Anwendungssicherheit für Copiloten und Low-Code-Entwicklung in Unternehmen, schützt Unternehmen vor Sicherheitsbedrohungen, hilft bei der Einhaltung von Vorschriften und ermöglicht Geschäftskontinuität. Seit der Gründung 2021 vertrauen viele der weltweit führenden Unternehmen auf Zenity, wenn es darum geht, Sicherheitsleitplanken zu konfigurieren, priorisierte Listen von Schwachstellen zu erstellen und Schwachstellen genau zu lokalisieren und zu beheben, indem unternehmensgeführte Entwicklungsplattformen kontinuierlich gescannt werden und eine zentrale Transparenz, Risikobewertung und Governance bereitgestellt wird. Besuchen Sie uns unter https://www.zenity.io für weitere Informationen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2403212/Acct_2434697_Zenity_logo_Logo.jpg