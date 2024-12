Zentiva répond présent à l'événement European Health Check :

77 % des personnes interrogées estiment que le cadre des médicaments génériques n'est pas viable

BRUXELLES et PRAGUE, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Une enquête menée dans le cadre de l'événement European Health Check révèle que 77 % des participants ne croient pas que le système actuel appliqué à l'industrie des génériques soit durable ou garantisse efficacement la disponibilité et l'accessibilité des médicaments pour les patients dans l'ensemble de l'UE. Ce résultat révélateur souligne la nécessité impérieuse de réformes systémiques pour soutenir l'industrie des génériques, qui joue un rôle fondamental dans la fourniture de soins de santé abordables et accessibles en Europe. L'événement a rassemblé des leaders de l'industrie des génériques, des décideurs politiques et des professionnels de la santé. Il a été organisé par PoliticoLive et sponsorisé par Zentiva.

Les génériques représentent 70 % des médicaments en Europe, dont 9 sur 10 figurent sur la liste des médicaments essentiels. Ces traitements constituent le socle de la santé publique, mais ils sont confrontés à des difficultés croissantes.

« Les médicaments génériques sont la pierre angulaire du système de santé européen, mais ils sont soumis à une pression croissante en raison de la fragmentation des réglementations, du plafonnement des prix et de la mise en œuvre bureaucratique du pacte vert pour l'Europe. L'Europe doit rester compétitive. Notre système de santé est unique, avec des normes élevées et un engagement à ne laisser personne de côté », déclare Ines Windisch, responsable de la communication, des affaires générales et de la durabilité, Zentiva, lors de son allocution liminaire. « La loi sur les médicaments essentiels est un pas en avant nécessaire, mais elle doit renouveler le cadre réglementaire et fournir des incitations à la fabrication pour garantir que les médicaments restent accessibles, abordables et durables pour ceux qui en dépendent au quotidien. Faisons en sorte que nos discussions ne soient pas seulement théoriques, mais qu'elles servent de catalyseur à des changements réels et pertinents ».

Dans le cadre de cet événement, des représentants de haut niveau des principales institutions de l'UE, du Parlement européen, d'un bureau gouvernemental national et de l'association Medicines for Europe se sont penchés sur les défis et les opportunités auxquels est confronté le secteur pharmaceutique hors brevet, en partageant leurs points de vue sur les dimensions réglementaires, économiques et sociétales.

Parmi les principaux enseignements figure le risque émergent de pénurie de médicaments. Alors que les mesures de notification et d'atténuation progressent, les politiques de stockage fragmentées dans les grands États membres risquent de rendre les petits pays vulnérables. Non seulement cela contredit le principe de solidarité de l'Union européenne, mais fait aussi peser sur l'industrie des coûts et des exigences administratives supplémentaires, sans compter le risque que les médicaments soient finalement gaspillés.

La directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires a également suscité un vif intérêt. Malgré les préoccupations de 16 États membres, la directive a été approuvée au niveau de l'UE et est maintenant en cours de mise en œuvre. Adrian van den Hoven, directeur général de Medicines for Europe, déclare : « La nouvelle directive prévoit qu'en raison de la consommation humaine de médicaments et du rejet subséquent de déchets dans les égouts, l'industrie pharmaceutique devra s'acquitter d'une compensation. Dans la pratique, il s'agit d'une taxe sur la consommation de médicaments. Cela pourrait entraîner de nouvelles pénuries de médicaments, la production devenant économiquement non viable pour l'industrie des médicaments génériques ». En outre, cette approche sélective, qui consiste à imposer des mécanismes de partage des coûts exclusivement pour les médicaments et les produits cosmétiques, soulève des questions cruciales en matière d'équité.

Zentiva lance un appel à l'action. S'appuyant sur la résonance des voix de l'industrie et des décideurs politiques lors de l'événement, Zentiva et l'industrie des génériques exhortent les dirigeants de l'UE à ajuster les cadres de tarification pour refléter les pressions inflationnistes et garantir la durabilité économique, à donner la priorité à des politiques de stockage harmonisées et à mettre en œuvre des mécanismes de partage des coûts équitables qui n'ostracisent pas certaines industries. En adoptant ces mesures, l'Europe peut renforcer la sécurité et la résilience de son approvisionnement en médicaments, tout en maintenant l'accessibilité et le caractère abordable de traitements de haute qualité pour tous les patients de l'UE.

« Les médicaments génériques sont plus que des solutions rentables : ce sont des bouées de sauvetage pour des millions de personnes. Ensemble, nous devons préserver leur disponibilité et leur durabilité pour les générations à venir », conclut Ines Windisch, soulignant qu'assurer un avenir viable à l'industrie des génériques fait partie intégrante de la protection de la santé et du bien-être des citoyens européens.

