Zentiva tire la sonnette d'alarme à propos de la directive de l'Union européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

La directive pourrait entraîner des pénuries massives de médicaments qui affecteraient des millions de patients en Europe

Zentiva, une société paneuropéenne qui fabrique et fournit des médicaments génériques, tire la sonnette d'alarme à propos de l'impact de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (UWWTD), adoptée aujourd'hui par l'UE. La directive prévoit que seuls les secteurs pharmaceutique et cosmétique financent la modernisation et les coûts de fonctionnement de plusieurs centaines de stations d'épuration en Europe. Le secteur, déjà accablée par l'inflation, la hausse des coûts de la main-d'œuvre, de l'énergie, des ingrédients, des matériaux d'emballage et des transports, et confrontée à une chaîne d'approvisionnement perturbée en raison des situations de guerre dans plusieurs régions, fait face à un coup dur avec l'UWWTD. Avec le plafonnement des prix du marché, les pénuries massives de médicaments qui en résulteront feront que les patients européens, qui dépendent quotidiennement de ces médicaments, ne pourront plus les trouver dans les pharmacies.

BRUXELLES et PRAGUE, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Malgré les nombreuses mises en garde et les vives inquiétudes du secteur et de 15 États membres concernant les conséquences de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, celle-ci a officiellement été adoptée aujourd'hui par le Conseil européen. Les coûts de ce système, compris entre 5 milliards d'euros par an[1] selon les projections allemandes et 11 milliards d'euros par an[2] selon les sources du secteur européen de l'eau, créeraient des pénuries massives de médicaments, auraient des conséquences catastrophiques sur l'accès des patients aux médicaments et mettraient en péril la durabilité des systèmes de soins de santé en Europe. Les médicaments génériques, qui représentent 70 % de l'ensemble des médicaments prescrits en Europe et 9 médicaments essentiels sur 10, alors qu'ils ne représentent que 19 % de la valeur du marché[3], sont particulièrement à la merci de la taxe UWWTD en raison de leurs volumes importants et de leurs prix strictement plafonnés. Les médicaments les plus menacés par ce système sont ceux dont des centaines de millions de citoyens européens ont besoin.

« C'est l'homme âgé qui vient chercher ses médicaments pour le cœur dans une pharmacie rurale, le patient diabétique diagnostiqué récemment que nous aidons à réduire les risques associés à la maladie ou la mère qui a besoin d'un médicament contre la fièvre pour son enfant en bas âge qui, en fin de compte, subissent les conséquences de la nouvelle directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Nous nous souvenons tous de la situation de pénurie de médicaments survenue il n'y a pas si longtemps en raison de la pandémie, de la guerre en Ukraine et d'autres facteurs. Un véritable espoir d'une Europe autosuffisante s'est fait jour au fur et à mesure des discussions sur le soutien à apporter aux fabricants nationaux. Pourtant, cette directive risque aujourd'hui de réduire à néant ces progrès et d'empêcher l'Europe de progresser sur la voie de la résilience et de la viabilité des soins de santé. Ce n'est pas la voie à suivre » a déclaré Steffen Saltofte, PDG de Zentiva.

Chez Zentiva, nous pensons que les patients ne doivent pas subir les conséquences de cette loi européenne inapplicable et injuste. Nos médicaments sont produits en grandes quantités et ne coûtent que quelques centimes d'euros par jour. Il est donc impossible d'absorber des coûts supplémentaires comme cette nouvelle taxe sur les eaux usées.

« Les taxes supplémentaires pourraient représenter une charge si lourde pour les fabricants de génériques qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités à plein régime et seraient contraints d'arrêter la production de certains médicaments. L'argent sera redistribué des investissements dans un avenir plus vert vers le paiement des taxes. Avec une telle approche, l'Europe ne restera pas compétitive à l'avenir et les patients d'Europe n'auront plus accès à des soins de santé abordables », a commenté Steffen Saltofte à propos de l'impact de la directive.

La mise en œuvre du pacte vert pour l'Europe et ses implications pour l'industrie pharmaceutique, en particulier pour l'industrie des médicaments génériques en Europe, sont lourds de conséquences. Bien que l'industrie soutienne l'Accord de Paris, le cadre systémique dans lequel elle opère actuellement est devenu un véritable défi. Afin de garantir que les objectifs environnementaux et sanitaires sont atteints, nous demandons une révision complète de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Pour éviter les conséquences négatives, il y a lieu d'adopter un modèle mieux équilibré qui inclue des contributions plus larges et garantisse que nous sommes en mesure d'atteindre les objectifs environnementaux sans compromettre la durabilité des soins de santé en Europe.

