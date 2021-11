ZENVIA anuncia aquisição da SenseData

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ZENVIA Inc. ("ZENVIA" ou "Companhia") (NASDAQ: ZENV), plataforma de comunicação para a experiência do cliente que empodera as empresas a criarem experiências únicas para seus clientes finais em toda a jornada, informa ao mercado que na data de hoje realizou a aquisição total do capital social da SenseData Tecnologia Ltda. ("SenseData"), por meio de sua subsidiária integral ZENVIA Mobile Serviços Digitais S.A.

"Essa é a primeira aquisição anunciada depois do nosso IPO, realizado no final de julho. Estamos muito felizes com a transação, uma vez que o time e as soluções da SenseData serão fundamentais para consolidar a ZENVIA como plataforma unificada de experiência do cliente de ponta a ponta. Com a SenseData, seremos capazes de oferecer soluções de comunicação e orquestração de jornadas com uma visão 360º do cliente, possibilitando que as marcas que atendemos melhorem a relação e o engajamento com seus clientes finais", disse Cassio Bobsin, CEO e fundador da ZENVIA.

"Estamos muito felizes em fazer parte da ZENVIA, um movimento que atesta a nossa rápida evolução como companhia, além de nos colocar um passo à frente em termos de expansão internacional das nossas soluções, já que a ZENVIA está presente no Brasil, na Argentina e no México", acrescentou Mateus Pestana, CEO da SenseData.

Sobre a aquisição

Fundada in 2016, a SenseData é uma companhia SaaS (Software as a Service) que possibilita que as empresas criem ações de comunicação e uma visão 360º das jornadas dos clientes, com o suporte de um scorecard proprietário personalizado chamado SenseScore. Ao buscar e agregar dados de diferentes provedores, internos e externos, a solução habilita ações customizadas e automatizadas em diferentes pontos de contato durante a jornada do cliente, criando experiências mais personalizadas e integradas.

A SenseData tem mais de 140 clientes em 13 verticais, principalmente finanças, varejo, saúde e software. A receita recorrente anual (ARR) da empresa cresceu 75% nos últimos 12 meses, finalizados no dia 30 de setembro deste ano, para R$ 11 milhões aproximadamente, com margem bruta ajustada de 60% em base independente.

Os termos de pagamento incluem cerca de 40% em dinheiro no momento da aquisição e 50% em uma estrutura de ganhos (earn-out) baseada no atingimento de metas de lucro bruto pela SenseData até o quarto trimestre de 2023. Os ex-acionistas controladores da SenseData também receberão 10% em ações ordinárias Classe A da ZENVIA, em uma operação sujeita a provisões de lock-up praticadas no mercado. Consistente com o modelo de M&A da ZENVIA, Mateus Pestana, CEO da SenseData, permanecerá na operação dos negócios da empresa junto com a sua equipe.

A ZENVIA estima que a aquisição será feita em um múltiplo de 2.2x EV / Vendas 2023, no final do período de earn-out.

A aquisição da SenseData é um passo importante para consolidar a ZENVIA como uma plataforma unificada de experiência do cliente de ponta a ponta. Ao conectar informações de outras linhas de negócios em um único hub de dados do cliente, a ZENVIA fortalece suas soluções em Customer Success, ou sucesso do cliente.

Entenda Customer Success

O CS Day 2021 Digital Experience será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. Considerado o maior evento de Customer Success na América Latina, a edição 2021 será 100% online e gratuita. O evento é realizado desde 2018 pela SenseData para ajudar companhias, profissionais e entusiastas a entenderem melhor o que é o sucesso do cliente, por meio de conteúdo inovador e aplicações práticas. Dentre os palestrantes estão: Rogerio Perez, CXO da ZENVIA; Caroline Andreola, especialista de Estratégia de Sucesso do Cliente e Paulo Pinto, head de CX, CS e Operações, ambos da Ambev; Erika Tornice, Customer Success Director da RD Station; Fernando Alvez, Head de Digital Transformation da Unilever Food Solutions; e muitos outros nomes relevantes no mercado quando o assunto é excelência na experiência do cliente. Grade completa de palestras e inscrições no site: https://www.csday.io/.

Sobre a ZENVIA

A ZENVIA é movida pelo propósito de empoderar empresas a criarem experiências únicas de comunicação com clientes, por meio de sua plataforma unificada de ponta a ponta. A ZENVIA permite que companhias transformem interações impessoais, físicas e não escaláveis em experiências hipercontextualizadas, digitais e altamente escaláveis ao longo da jornada do cliente. A plataforma de comunicação da ZENVIA fornece uma combinação de (i) SaaS focado em campanhas, times de vendas, atendimento e engajamento de clientes, (ii) ferramentas, como software application programming interfaces (API), chatbots, single customer view, design de jornada, composição e autenticação de documentos, e (iii) canais, como SMS, voz, WhatsApp, Instagram e Webchat. Sua plataforma abrangente auxilia clientes em diversas situações, incluindo campanhas de marketing, aquisição de clientes finais, cadastros, avisos, atendimento ao consumidor, prevenção de fraudes, cross-selling e retenção de clientes, entre outros.

