ZENVIA Inc. annonce la vente d'un placement privé simultané à Twilio Inc.

SÃO PAULO, 31 juillet 2021 /PRNewswire/ -- ZENVIA Inc. (« ZENVIA ») (NASDAQ: ZENV) a annoncé hier la conclusion d'un placement privé simultané précédemment annoncé qui concerne la vente de 3 846 153 actions ordinaires de classe A à Twilio Inc., dans le cadre d'une transaction privée (« placement privé simultané ») au prix de 13,00 $ US par action.

ZENVIA a obtenu un produit brut de 50 M$ US grâce au placement privé simultané. En comptant le premier appel public à l'épargne (« PAPE ») de ZENVIA qui a pris fin le 26 juillet 2021 et dans le cadre duquel 11 538 462 actions ordinaires de classe A ont été offertes à un prix d'appel public à l'épargne de 13,00 $ US par action, l'entreprise a généré un produit brut total d'environ 200 M$ US.

Comme divulgué dans la déclaration d'enregistrement de ZENVIA dans le formulaire F-1 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, une partie du produit net du PAPE et du placement privé simultané servira à payer la contrepartie payable en espèces en vue de l'acquisition de One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. de la marque Direct One. Tout produit restant sera utilisé à des fins organisationnelles générales, dont des investissements dans le développement de logiciels, de produits ou de technologies et dans l'expansion internationale des opérations de Zenvia, le financement d'autres fusions opportunistes, des acquisitions ou des investissements dans des entreprises complémentaires, et le maintien des liquidités.

À propos de ZENVIA

ZENVIA a pour objectif de permettre aux entreprises de créer des expériences uniques en matière de communication avec leurs clients grâce à sa plateforme unifiée de bout en bout. ZENVIA permet aux entreprises de transformer leurs communications clients existantes, qui ne sont pas évolutives, physiques et impersonnelles, en expériences hautement évolutives, numériques et hyper contextualisées tout au long du parcours client. La plateforme de communication CX unifiée de bout en bout de ZENVIA offre une combinaison de (i) SaaS axée sur les campagnes, les équipes de vente, le service client et l'engagement, (ii) d'outils, tels que les interfaces de programmation d'applications logicielles, ou API, les chatbots, la vue unique du client, le concepteur de parcours, le compositeur de documents et l'authentification et (iii) de canaux, tels que SMS, Voice, WhatsApp, Instagram et Webchat.

Sa plateforme complète aide les clients dans de multiples cas d'utilisation, notamment les campagnes de marketing, l'acquisition de clients, l'accueil des clients, les avertissements, les services à la clientèle, la lutte contre la fraude, la vente croisée et la fidélisation des clients, entre autres. Au 31 mars 2021, ZENVIA comptait plus de 10 100 clients actifs en Amérique latine.

