Spoločnosť ZENVIA Inc. oznámila uzavretie súbežnej privátnej ponuky akcií so spoločnosťou Twilio Inc.

SÃO PAULO, 2. augusta 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť ZENVIA Inc. ("ZENVIA") (NASDAQ: ZENV) včera oznámila uzavretie už skôr zverejneného súbežného súkromného umiestnenia 3 846 153 kmeňových akcií triedy A spoločnosti Twilio Inc. v rámci súkromnej transakcie ("súbežná súkromná emisia") za ponukovú cenu 13,00 USD na kmeňovú akciu triedy A.

Súčasným súkromným upísaním získala spoločnosť ZENVIA hrubý výnos vo výške 50 000 000 USD a spoločne s primárnou verejnou ponukou kmeňových akcií triedy A spoločnosti ZENVIA (ďalej len "IPO") v počte 11 538 462 kusov za cenu 13,00 USD za jednu kmeňovú akciu triedy A, ktorá bola uzavretá 26. júla 2021, získala spoločnosť ZENVIA celkový hrubý výnos vo výške približne 200 000 000 USD.

Ako bolo zverejnené v platnom registračnom vyhlásení spoločnosti ZENVIA na formulári F-1 podanom u americkej Komisii pre cenné papiere a burzy, bude časť čistého výťažku z IPO a súbežné súkromné emisie použité na zaplatenie úplaty splatnej v hotovosti za akvizíciu spoločnosti One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática SA - Direct One a zostávajúci výťažok bude použitý na všeobecné firemné účely, ktoré môžu zahŕňať investície do vývoja softvéru, produktov alebo technológií, investície do medzinárodnej expanzie našich aktivít, financovanie ďalších prípadných fúzií, akvizícií alebo investícií do doplnkových podnikov a udržiavanie likvidity.

O spoločnosti ZENVIA

Cieľom spoločnosti ZENVIA je umožniť spoločnostiam vytvárať jedinečné zážitky z komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom jednotnej komplexnej platformy. ZENVIA umožňuje spoločnostiam transformovať existujúcu komunikáciu so zákazníkmi z neškálovateľných, fyzických a neosobných interakcií na vysoko škálovateľné, digitálne a hyper kontextualizované zážitky naprieč celou cestou zákazníka. Jednotná komplexné komunikačná platforma CX spoločnosti ZENVIA poskytuje kombináciu (i) softvéru ako služby (SaaS) zameraného na kampane, predajné tímy, zákaznícky servis a zapojenie, (ii) nástrojov, ako sú softvérové rozhrania pre programovanie aplikácií (API), chatboti, jednotný pohľad na zákazníka, návrhár ciest, vytváranie dokumentov a overovania, a (iii) kanálov, ako sú SMS, hlas, WhatsApp, Instagram a WebChat.

Jej komplexná platforma pomáha zákazníkom v mnohých prípadoch použitia, okrem iného pri marketingových kampaniach, získavaní zákazníkov, začlenení zákazníkov, varovaní, službách zákazníkom, kontrole podvodov, krížovom predaji a udržaní zákazníkov. K 31. marcu 2021 obsluhovala ZENVIA viac ako 10 100 aktívnych zákazníkov v celej Latinskej Amerike.

