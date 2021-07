Zenvia Inc. anuncia o preço de sua oferta pública inicial

SÃO PAULO, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Zenvia Inc. ("Zenvia"), uma plataforma de comunicação de experiência do cliente que permite às empresas criar jornadas únicas para seus clientes finais ao longo de seu ciclo de vida por meio de uma ampla gama de verticais B2C em toda a América Latina, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 11.538.461 ações ordinárias Classe A por um preço de oferta pública de US$ 13,00 por ação (a "oferta"). Os subscritores têm a opção de comprar até 1.730.769 ações ordinárias de Classe A adicionais da Zenvia ao preço da oferta pública inicial, descontando o preço da subscrição e das comissões.

Estima-se que as ações ordinárias de Classe A da Zenvia comecem a ser negociadas no mercado de valores da Nasdaq em 22 de julho de 2021 sob o símbolo "ZENV", e espera-se que a oferta termine em 26 de julho de 2021, sujeito às condições de fechamento habituais.

Simultaneamente, e dependendo da finalização da oferta, a Twilio Inc. concordou com a aquisição de 3.846.153 ações ordinárias de Classe A adicionais a serem emitidas pela Zenvia em uma finalização privada isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, a um preço igual a US$ 13,00 por ação ordinária de Classe A. Esperamos que esta finalização privada privada simultânea seja encerrada logo após a finalização da oferta.

Foi apresentada uma declaração de registro em relação a esta oferta e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em 21 de julho de 2021. As cópias da declaração de registro podem ser acessadas pelo site da Comissão de Valores Mobiliários em www.sec.gov.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA EUA Securities, Inc. e UBS Securities LLC estão atuando como coordenadores globais da oferta proposta, enquanto que a XP Investments US, LLC está atuando como bookrunner conjunto para a oferta proposta.

A oferta destes valores será realizada de forma única por meio de um prospecto escrito que faz parte da declaração de registro efetivo, cujas cópias podem ser obtidas a partir de qualquer uma das seguintes fontes:

Goldman Sachs & Co. LLC, ao cuidados de: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova York , Nova York 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou e-mail, acessando [email protected] ; ou

, 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou e-mail, acessando ; ou Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados de: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, segundo andar, Nova York, NY 10014 ou por e-mail, acessando [email protected] .

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição, em que tal proposta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Zenvia

A Zenvia é impulsionada pelo objetivo de capacitar as empresas para criar experiências únicas para comunicações com os clientes por meio de sua plataforma unificada de ponta a ponta. A Zenvia capacita as empresas a transformar suas comunicações existentes com os clientes de interações não escaláveis, físicas e impessoais em experiências altamente escaláveis, digitais e hipercontextualizadas em toda a jornada do cliente. A plataforma de comunicações CX unificada e completa da Zenvia oferece uma combinação de (i) SaaS com foco em campanhas, equipes de vendas, atendimento ao cliente e engajamento, (ii) ferramentas, como interfaces de programação de aplicações de software, ou APIs, chatbots, visão única do cliente, designer de viagens, redator de documentos e autenticação e (iii) canais, como SMS, voz, WhatsApp, Instagram e Webchat. Sua plataforma abrangente auxilia os clientes em múltiplos casos de uso, incluindo campanhas de marketing, aquisição de clientes, integração de clientes, advertências, serviços ao cliente, controle de fraudes, vendas cruzadas e retenção de clientes, entre outros. Até 31 de março de 2021, a Zenvia atendeu a mais de 10.100 clientes ativos em toda a América Latina.

