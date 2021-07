Zenvia Inc. объявляет о ценах на первичное публичное размещение

САН-ПАУЛУ, 22 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Zenvia Inc. ("Zenvia"), коммуникационная платформа для повышения качества обслуживания клиентов, предоставляющая компаниям возможность создавать уникальные проекты для своих конечных клиентов на протяжении всего их жизненного цикла по широкому спектру отраслей B2C по всей Латинской Америке, сегодня объявила о стоимости своего первичного публичного размещения в количестве 11 538 461 обыкновенных акций класса А по открытой цене 13,00 долл. США за акцию (далее «Размещение»). Андеррайтеры имеют возможность приобрести до 1 730 769 обыкновенных акций класса А компании Zenvia по цене первичного публичного размещения за вычетом скидок и комиссионных.

Обыкновенные акции класса А Zenvia начнут продаваться на площадке Nasdaq Capital Market 22 июля 2021 года под тикером "ZENV", а срок действия размещения истекает 26 июля 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия.

Одновременно с завершением Размещения и при его условии компания Twilio Inc. согласилась приобрести 3 846 153 обыкновенных акции класса A, которые будут выпущены компанией Zenvia в порядке частного размещения, освобожденного от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года в действующей редакции, по цене 13,00 долл. США за обыкновенную акцию класса А. Мы ожидаем, что это одновременное частное размещение будет завершено вскоре после завершения публичного Размещения.

Заявка на регистрацию в отношении данного Размещения была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам, которая объявила его действительным 21 июля 2021 года. С копиями заявления о регистрации можно ознакомиться на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам по адресу www.sec.gov.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. и UBS Securities LLC выступают в качестве глобальных координаторов предлагаемого Размещения, а XP Investments US, LLC выступает в качестве соорганизатора по предлагаемому Размещению.

Размещение этих ценных бумаг осуществляется только посредством письменного проспекта, являющегося частью действующей заявки на регистрацию, копии которого могут быть получены из любого из следующих источников:

Goldman Sachs & Co. LLC, к сведению: Отдел размещения, 200 West Street, Нью-Йорк, 10282, по телефону: 1-866-471-2526, факс: 212-902-9316 или по электронной почте: [email protected] ; либо

; либо Morgan Stanley & Co. LLC, к сведению: Отдел размещения, 180 Varick Street, 2nd Floor, Нью-Йорк, NY 10014 или по электронной почте: [email protected] .

Настоящий пресс-релиз не является офертой на продажу или предложением сделать оферту на покупку этих ценных бумаг, а также не предусматривает какой-либо продажи этих ценных бумаг в каком-либо государстве или юрисдикции, где такое предложение, призыв или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.

Информация о компании Zenvia

Zenvia ставит своей целью расширение возможностей компаний путем создания уникальных условий для взаимодействия с клиентами через свою унифицированную универсальную платформу. Zenvia дает компаниям возможность преобразовывать существующие у них средства взаимодействия с клиентами из немасштабируемых, физических и безличных в высокомасштабируемые, цифровые и гиперконтекстуальные технологии на протяжении всего процесса взаимодействия с клиентами. Предлагаемая компанией Zenvia унифицированная комплексная коммуникационная платформа CX обеспечивает сочетание (i) SaaS, ориентированных на рекламные кампании, группы по продажам, клиентское обслуживание и вовлеченность, (ii) таких инструментов, как интерфейсы прикладного программирования или API, чатботы, концепция единого представления клиента, дизайнер путешествий, приложение для формирования и проверки подлинности документов, а также (iii) такие каналы, как SMS, Voice, WhatsApp, Instagram и Webchat. Ее всеобъемлющая платформа помогает клиентам в различных случаях использования, включая маркетинговые кампании, приобретение клиентов, адаптацию клиентов, предупреждения, обслуживание клиентов, борьба с мошенничеством, перекрестные продажи и удержание клиентов. По состоянию на 31 марта 2021 года компания Zenvia обслуживает более 10 100 активных клиентов по всей Латинской Америке.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1579181/BRANDMARK_ZENVIA_Logo.jpg

